Vitacura inicia marcha blanca de sus nuevos buses eléctricos gratuitos: Revisa cuáles serán los recorridos

09 nov. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Vitacura comenzó la marcha blanca de sus nuevos buses eléctricos gratuitos, un servicio que busca conectar distintos sectores de la comuna y que ya puede ser utilizado por todos los vecinos.

¿Qué días y durante qué horas funcionará?

El sistema contempla vehículos 100% eléctricos, con accesibilidad universal y sin costo para los pasajeros. La iniciativa considera dos recorridos de ida y vuelta, con un total de 40 paradas distribuidas por la comuna.

Los buses funcionarán de lunes a viernes, entre las 7:00 y las 19:00 horas. Durante este periodo de marcha blanca, los usuarios podrán probar el servicio y conocer sus distintas conexiones.

Municipalidad de Vitacura

¿Cuáles serán los recorridos?

El primer recorrido conectará el Metro Tobalaba con el Parque Bicentenario, continuando por avenida Escrivá de Balaguer hasta el sector de Las Tranqueras. El trayecto contempla desplazamientos en ambos sentidos.

La segunda ruta también tendrá como punto de partida el Metro Tobalaba y pasará por Lo Castillo, Las Hualtatas y avenida Tabancura, con circulación de ida y vuelta.

Municipalidad de Vitacura

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Ubicación en tiempo real

Una de las características del servicio es que permitirá conocer la ubicación de los buses en tiempo real desde un celular o computador. Así, los pasajeros podrán revisar cuánto falta para que el vehículo llegue a su parada.

Para utilizar esta herramienta, la municipalidad habilitó información sobre los recorridos, el mapa completo y las paradas en su sitio web: vitacura.cl/bus.

Desde el municipio invitaron a la comunidad a sumarse a esta iniciativa y utilizar el nuevo transporte gratuito, que busca ofrecer una alternativa de movilidad sustentable y accesible dentro de Vitacura.

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