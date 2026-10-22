Carabinero de franco protagonizó accidente en Vitacura: Derribó poste y provocó caída del tendido eléctrico

22 oct. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito registrado durante la mañana de este jueves en Vitacura mantiene un procedimiento de seguridad en el sector de la rotonda Irene Frei, luego de que un vehículo impactara y derribara un poste, provocando además la caída del tendido eléctrico.

Según el despacho del periodista Julio Ahumada en Meganoticias Amanece, el automóvil era conducido por un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco y que, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo.

El conductor habría subido a la cuneta antes de impactar contra la estructura. Producto de la fuerza del choque, el automóvil quedó con daños de consideración, mientras que el poste terminó derribado en el lugar.

Accidente provocó desvíos de tránsito en avenida Vitacura

A raíz de la emergencia, el tránsito de avenida Vitacura al poniente está siendo desviado por Juan XXIII hacia el norte, según informó el reporte de tránsito de las 06:40 horas.

En el lugar hay presencia policial y se mantiene activo el procedimiento de seguridad debido a los daños provocados por el accidente y la caída del tendido eléctrico. Las labores podrían extenderse durante varias horas, considerando el retiro del vehículo y los trabajos necesarios para reponer el poste afectado.

Por el momento, las circunstancias que provocaron la pérdida de control del automóvil continúan bajo investigación. Se está a la espera de los exámenes correspondientes para establecer mayores antecedentes sobre lo ocurrido.

La información se mantiene en desarrollo y no se ha informado oficialmente cuánto tiempo tomará la normalización del tránsito en el sector.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y considerar rutas alternativas mientras continúen los trabajos en avenida Vitacura.

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