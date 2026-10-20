Una persona está en riesgo vital: Choque entre camioneta y minibús deja 12 lesionados en camino a Minera Escondida

20 oct. 2026 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un accidente de tránsito se registró en la Ruta B-475, a la altura del kilómetro 73, camino a Minera Escondida, en la región de Antofagasta. El hecho involucró a dos vehículos de transporte de trabajadores y dejó a 12 ocupantes lesionados.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, Carabineros de la Subcomisaría Playa Blanca concurrió al lugar para verificar el procedimiento, constatando una colisión entre una camioneta, en la que viajaban cinco personas, y un minibús que se desplazaba en dirección poniente con siete ocupantes.

Producto del impacto, algunos pasajeros quedaron atrapados al interior de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de Bomberos y de distintos equipos del SAMU, que realizaron labores de rescate y atención de los afectados.

Una persona en riesgo vital

Los lesionados fueron trasladados a distintos centros asistenciales, según reportaron fuentes policiales a Meganoticias.cl. Además, se confirmó que una persona se encuentra en riesgo vital. Hasta el momento, no se han registrado personas fallecidas.

En cuanto a la gravedad de las lesiones, los antecedentes preliminares indican que "ambos conductores presentarían fracturas expuestas". Sin embargo, sus diagnósticos médicos aún deben ser confirmados y las causas del accidente continúan pendientes de determinación.