Minera Centinela del Grupo Luksic pone fin a huelga de diez días: Bono de término de negociación será de $24 millones

19 oct. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

Minera Centinela, controlada por Antofagasta Minerals del grupo Luksic, llegó a un acuerdo con los sindicatos de Trabajadores Minera Esperanza y de Trabajadores Distrito Centinela, poniendo fin a la huelga que comenzó el 7 de octubre. El pacto contempla mejoras en remuneraciones y beneficios para los trabajadores.

El nuevo contrato colectivo tendrá una vigencia de 36 meses e incluye un bono de término de negociación y renovación de jornadas de $24 millones. Según informó la compañía, el acuerdo fue respaldado por las bases de ambas organizaciones sindicales luego de que las conversaciones se retomaran el 13 de octubre, con una mediación voluntaria conducida por la Dirección Regional del Trabajo de Antofagasta.

En conjunto, los dos sindicatos reúnen a 709 trabajadores, equivalentes al 22% de la dotación propia de la minera.

El origen del conflicto entre la empresa y los sindicatos

Uno de los principales puntos de desacuerdo fue el argumento de discriminación planteado por los trabajadores, quienes buscaban resolver las diferencias en remuneraciones y beneficios respecto de personas que, según señalaron, realizan funciones similares y pertenecen a otro sindicato.

La paralización comenzó luego de que la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo terminara sin acuerdo. A fines de septiembre, los socios de ambas organizaciones habían rechazado la propuesta de la empresa y aprobado la huelga con el 98,73% de los votos.

En su comunicado, el gerente general de Minera Centinela, Nicolás Rivera, valoró el resultado de las negociaciones: "Este acuerdo es un resultado positivo para Centinela y sus trabajadores. Demuestra que podemos superar diferencias mediante el diálogo responsable, respetando plenamente la autonomía de cada sindicato y nuestra capacidad de construir acuerdos independientes, considerando las prioridades de cada organización, lo que no constituye discriminación", afirmó.

Con el cierre del conflicto, la compañía agradeció la disposición de los trabajadores y destacó a los equipos que mantuvieron la continuidad de la operación durante los diez días de paralización, con la seguridad como prioridad.