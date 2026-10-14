Uruguay propone adelantar la jubilación: ¿Quiénes podrían acceder al beneficio y qué requisitos deben cumplir?

14 oct. 2026 - 13:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Uruguay, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, anunció una propuesta para permitir que los trabajadores puedan acceder a la jubilación anticipada, sin tener que esperar hasta la edad de retiro establecida por la última reforma previsional. La iniciativa busca entregar mayor flexibilidad a quienes enfrentan dificultades para mantenerse laboralmente activos durante más años.

El proyecto contempla crear una nueva causal jubilatoria que permitirá retirarse anticipadamente a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Según informó Infobae, la propuesta fue anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, tras una reunión del gabinete, y será presentada ante el Parlamento para su discusión.

¿A quiénes beneficiaría la propuesta?

La iniciativa contempla habilitar la jubilación anticipada a partir de los 60 años, para quienes cumplan con los requisitos establecidos, entre ellos acreditar al menos 30 años de aportes. El objetivo es ofrecer una alternativa a quienes, por sus trayectorias laborales, el desgaste físico acumulado o las dificultades para encontrar empleo a edades avanzadas, tienen problemas para continuar trabajando hasta la edad ordinaria de jubilación.

Uno de los focos de la propuesta son las personas de menores ingresos. Según explicó Sánchez, el 30% de los trabajadores con los salarios más bajos podría acceder a condiciones jubilatorias iguales o mejores que las que existían antes de la reforma previsional de 2023. En tanto, quienes perciben ingresos medios y altos también podrían optar por esta modalidad, aunque recibirían una jubilación menor en comparación con la que obtendrían si continuaran trabajando hasta la edad regular.

La limitación que contempla la iniciativa

La propuesta establece una restricción para quienes decidan acogerse al retiro anticipado: no podrán volver a incorporarse al mercado laboral formal una vez jubilados bajo esta modalidad. Según el Gobierno uruguayo, la medida está pensada para personas que no pueden o no desean continuar trabajando, por lo que la jubilación anticipada no sería compatible con el empleo formal.

El Ejecutivo sostiene que la iniciativa no comprometerá la sostenibilidad financiera del sistema previsional. La propuesta surgió del proceso de Diálogo Social impulsado por el Gobierno para analizar modificaciones al sistema de pensiones y deberá ser debatida en el Parlamento antes de convertirse en ley.