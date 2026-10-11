Cómo se hace una carta de renuncia: Esto es todo lo que debe incluir

11 oct. 2026 - 12:00 hrs.

Si una persona trabajadora decide poner término voluntariamente a su relación laboral, debe realizar una carta de renuncia en la que deje constancia de su decisión.

La renuncia corresponde a una de las causales de término del contrato contempladas en el artículo 159 del Código del Trabajo y debe ser comunicada al empleador.

En el documento se debe dejar claramente expresada la voluntad de renunciar y señalar los antecedentes necesarios para identificar tanto al trabajador como al empleador y la relación laboral.

¿Cómo hacer una carta de renuncia?

La carta debe incluir, al menos, los siguientes datos:

Nombre completo del trabajador.

RUN.

Nombre o razón social del empleador.

Fecha en que se presenta la renuncia.

Manifestación expresa de la decisión de renunciar.

Fecha en que terminará la relación laboral.

Firma del trabajador.

También es recomendable que el documento identifique el cargo que desempeña la persona y la empresa en la que trabaja.

¿Hay que avisar con 30 días de anticipación?

El artículo 159 establece que la renuncia debe comunicarse al empleador con 30 días de anticipación, a lo menos.

Sin embargo, la Dirección del Trabajo ha señalado que la presentación de una renuncia con menos de 30 días de anticipación no autoriza al empleador a descontar de la liquidación final una indemnización equivalente a los días que faltaron para completar ese período.

¿Cómo se presenta la carta de renuncia?

La renuncia puede realizarse mediante el procedimiento disponible en el Portal Mi DT. La Dirección del Trabajo cuenta con la modalidad de Renuncia Voluntaria Digital, mediante la cual el trabajador ingresa sus datos, suscribe electrónicamente el documento y este queda ratificado ante un ministro de fe de la Dirección del Trabajo.

Una vez generado el documento, es responsabilidad del trabajador notificar al empleador de la renuncia. También existe la posibilidad de realizar la renuncia de manera presencial ante un ministro de fe.

¿Qué pasa después de presentar la renuncia?

Una vez terminada la relación laboral, corresponde realizar el finiquito, documento en el que deben quedar registrados los pagos que correspondan por el término del contrato.

La legislación también permite que la renuncia sea firmada electrónicamente a través del sitio de la Dirección del Trabajo, procedimiento que tiene la misma consideración de ratificación ante el inspector del trabajo.

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