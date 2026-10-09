Más de $1.200.000 al mes: PedidosYa abre más de 2.500 cupos para repartidores en Chile

09 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Ante el aumento en la demanda de servicios de delivery proyectado para fin de año, PedidosYa anunció una convocatoria nacional para sumar a más de 2.500 nuevos repartidores.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades para generar ingresos de manera independiente y formal desde Arica hasta Punta Arenas.

El principal atractivo de este modelo radica en su total flexibilidad horaria: cada usuario decide cuándo, dónde y por cuánto tiempo conectarse. Esto permite adaptar la gestión de entregas como un trabajo a tiempo completo o como una fuente de ingresos complementaria con los estudios u otras actividades laborales.

¿Cuánto se puede ganar y qué beneficios incluye?

Según cifras provistas por la compañía, quienes mantengan un promedio de 40 horas semanales de conexión pueden generar ganancias brutas que superan los $1.200.000 al mes.

Además del pago directo por pedido realizado, la plataforma ofrece una red de beneficios para su flota de repartidores:

Descuentos en combustible para reducir los costos de traslado.

Rebajas en planes de telefonía móvil para mantener la conectividad requerida.

Acceso a programas de educación online.

Requisitos para postular

PedidosYa permite realizar entregas mediante diversos medios de transporte: bicicleta, motocicleta, automóvil o incluso caminando para pedidos de corta distancia.

Los requisitos generales son:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de identidad vigente.

Presentar un certificado de antecedentes personales actualizado.

En caso de utilizar auto o motocicleta, se solicitará la licencia de conducir correspondiente y el permiso de circulación al día.

Pasos para registrarse desde el celular

El proceso de postulación se realiza 100% online y toma solo un par de minutos:

Descargar la aplicación : Busca e instala la app "PeYa Rider" (disponible de forma gratuita en App Store para iOS y Google Play Store para Android).

: Busca e instala la app "PeYa Rider" (disponible de forma gratuita en App Store para iOS y Google Play Store para Android). Completar el registro : Ingresa tus datos personales y sube los documentos solicitados.

: Ingresa tus datos personales y sube los documentos solicitados. Activación de perfil: Una vez validada la información por la plataforma, podrás comenzar a aceptar pedidos y generar ingresos.

Todo sobre Trabajador