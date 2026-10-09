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Más de $1.200.000 al mes: PedidosYa abre más de 2.500 cupos para repartidores en Chile

Ante el aumento en la demanda de servicios de delivery proyectado para fin de año, PedidosYa anunció una convocatoria nacional para sumar a más de 2.500 nuevos repartidores.

La iniciativa busca ampliar las oportunidades para generar ingresos de manera independiente y formal desde Arica hasta Punta Arenas.

El principal atractivo de este modelo radica en su total flexibilidad horaria: cada usuario decide cuándo, dónde y por cuánto tiempo conectarse. Esto permite adaptar la gestión de entregas como un trabajo a tiempo completo o como una fuente de ingresos complementaria con los estudios u otras actividades laborales.

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¿Cuánto se puede ganar y qué beneficios incluye?

Según cifras provistas por la compañía, quienes mantengan un promedio de 40 horas semanales de conexión pueden generar ganancias brutas que superan los $1.200.000 al mes.

Además del pago directo por pedido realizado, la plataforma ofrece una red de beneficios para su flota de repartidores:

  • Descuentos en combustible para reducir los costos de traslado.
  • Rebajas en planes de telefonía móvil para mantener la conectividad requerida.
  • Acceso a programas de educación online.

Requisitos para postular

PedidosYa permite realizar entregas mediante diversos medios de transporte: bicicleta, motocicleta, automóvil o incluso caminando para pedidos de corta distancia.

Los requisitos generales son:

  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con cédula de identidad vigente.
  • Presentar un certificado de antecedentes personales actualizado.

En caso de utilizar auto o motocicleta, se solicitará la licencia de conducir correspondiente y el permiso de circulación al día.

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Pasos para registrarse desde el celular

El proceso de postulación se realiza 100% online y toma solo un par de minutos:

  • Descargar la aplicación: Busca e instala la app "PeYa Rider" (disponible de forma gratuita en App Store para iOS y Google Play Store para Android).
  • Completar el registro: Ingresa tus datos personales y sube los documentos solicitados.
  • Activación de perfil: Una vez validada la información por la plataforma, podrás comenzar a aceptar pedidos y generar ingresos.

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