Más de $1.200.000 al mes: PedidosYa abre más de 2.500 cupos para repartidores en Chile
- Por Diego Alonzo
Ante el aumento en la demanda de servicios de delivery proyectado para fin de año, PedidosYa anunció una convocatoria nacional para sumar a más de 2.500 nuevos repartidores.
La iniciativa busca ampliar las oportunidades para generar ingresos de manera independiente y formal desde Arica hasta Punta Arenas.
El principal atractivo de este modelo radica en su total flexibilidad horaria: cada usuario decide cuándo, dónde y por cuánto tiempo conectarse. Esto permite adaptar la gestión de entregas como un trabajo a tiempo completo o como una fuente de ingresos complementaria con los estudios u otras actividades laborales.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto se puede ganar y qué beneficios incluye?
Según cifras provistas por la compañía, quienes mantengan un promedio de 40 horas semanales de conexión pueden generar ganancias brutas que superan los $1.200.000 al mes.
Además del pago directo por pedido realizado, la plataforma ofrece una red de beneficios para su flota de repartidores:
- Descuentos en combustible para reducir los costos de traslado.
- Rebajas en planes de telefonía móvil para mantener la conectividad requerida.
- Acceso a programas de educación online.
Requisitos para postular
PedidosYa permite realizar entregas mediante diversos medios de transporte: bicicleta, motocicleta, automóvil o incluso caminando para pedidos de corta distancia.
Los requisitos generales son:
- Ser mayor de 18 años.
- Contar con cédula de identidad vigente.
- Presentar un certificado de antecedentes personales actualizado.
En caso de utilizar auto o motocicleta, se solicitará la licencia de conducir correspondiente y el permiso de circulación al día.
Pasos para registrarse desde el celular
El proceso de postulación se realiza 100% online y toma solo un par de minutos:
- Descargar la aplicación: Busca e instala la app "PeYa Rider" (disponible de forma gratuita en App Store para iOS y Google Play Store para Android).
- Completar el registro: Ingresa tus datos personales y sube los documentos solicitados.
- Activación de perfil: Una vez validada la información por la plataforma, podrás comenzar a aceptar pedidos y generar ingresos.
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