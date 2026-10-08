Subsidio al Empleo: ¿Cómo postular al beneficio para jóvenes, mujeres y mayores de 55 años?

08 oct. 2026 - 16:00 hrs.

Desde el 1 de octubre de 2026 comenzó a regir el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), un nuevo beneficio destinado a promover el empleo formal y que contempla aportes para determinados grupos de trabajadores y para las empresas privadas que los contraten.

El beneficio es administrado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y reemplazó al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), al Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y al Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes (SPT).

¿Quiénes pueden postular al nuevo Subsidio al Empleo?

El beneficio está dirigido a los siguientes grupos:

Jóvenes de 18 a 24 años.

de 18 a 24 años. Mujeres de 25 a 54 años.

de 25 a 54 años. Personas de 55 años o más.

Personas con discapacidad desde los 18 años, inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND).

También pueden postular empresas privadas que tributen en primera categoría y que contraten a personas pertenecientes a estos grupos prioritarios.

Para las personas trabajadoras, además, se exige una renta bruta mensual igual o inferior a $1.190.250, y haber registrado durante los 18 meses anteriores a la postulación al menos seis meses de desempleo continuo u ocho discontinuos.

Durante el primer año de vigencia, también se debe pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), aunque para personas con discapacidad esto no aplica.

En el caso de quienes trabajan de manera independiente, además se exige haber iniciado actividades ante el SII hace máximo un año o no haber recibido ingresos por honorarios durante los últimos 12 meses.

¿Cómo postular al Subsidio al Empleo?

La postulación se realiza de forma online a través de la Ventanilla Única Social (VUS) ingresando a este enlace.

Las personas trabajadoras deben ingresar con su ClaveÚnica y pueden realizar directamente la solicitud, incluso si actualmente se encuentran trabajando, siempre que cumplan con los demás requisitos del beneficio.

En el caso de las empresas, la solicitud se realiza respecto de la dupla empresa-trabajador y se debe ingresar utilizando la Clave Tributaria. La empresa debe postular dentro de los tres meses siguientes al inicio de la relación laboral y no puede haber mantenido una relación laboral con esa persona durante los 12 meses anteriores.

¿Cuánto dinero entrega el Subsidio al Empleo?

Durante el primer año de vigencia, las personas trabajadoras pueden recibir un aporte de hasta el 10% de su renta bruta mensual, dependiendo del tramo de ingresos.

El aporte mínimo corresponde al 2,5% del Ingreso Mínimo Mensual (IMM), equivalente a $13.225. El beneficio se aplica a rentas de hasta 2,25 IMM y, cuando la remuneración supera 1,25 IMM ($661.250), el aporte comienza a disminuir gradualmente.

El Subsidio Unificado al Empleo se puede recibir por un máximo de 12 meses, siempre que se mantengan las condiciones y la relación laboral correspondiente. Los trabajadores dependientes lo reciben de forma mensual y los independientes con un pago anual en agosto.

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