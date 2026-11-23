23 nov. 2026 - 07:00 hrs.

Noviembre traerá una nueva oportunidad para quienes buscan comprar productos con descuentos. Se trata del Black Friday 2026, evento que ya tiene sus fechas confirmadas para Chile.

¿Cuántos días durará el evento?

La actividad comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y finalizará a las 23:59 del lunes 30 del mismo mes.



Es decir, serán cuatro días de promociones: la totalidad del viernes, el fin de semana completo y todo el lunes. Así, los consumidores tendrán varias jornadas para cotizar y revisar las alternativas disponibles.

¿Qué empresas participan?

En la iniciativa participarán distintas marcas y comercios, cuyas ofertas estarán distribuidas en categorías como tecnología, moda, artículos para el hogar, viajes, mascotas, salud y belleza.

Quienes quieran conocer las tiendas adheridas podrán ingresar a la página oficial del evento, donde las empresas aparecen ordenadas alfabéticamente y por rubro.

Eso sí, el listado de participantes todavía podría aumentar, ya que nuevas marcas pueden incorporarse hasta el inicio de la actividad.

Los descuentos y cupones estarán habilitados desde la medianoche del viernes. Las rebajas adicionales mediante códigos promocionales deberán revisarse directamente en las páginas de cada comercio.

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