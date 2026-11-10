¿Cuándo es el Black Friday 2026? Revisa cuándo será y qué productos tendrán descuentos

10 nov. 2026 - 16:00 hrs.

Noviembre traerá una nueva edición del Black Friday en Chile, evento comercial que permitirá acceder a descuentos en distintas tiendas y marcas, tanto en compras por Internet como en locales físicos.

La jornada se extenderá durante cuatro días y llegará en la antesala de Navidad, por lo que también representa una oportunidad para adelantar la compra de regalos y otros productos antes de diciembre.

¿Cuándo comienza el Black Friday 2026 en Chile?

El Black Friday 2026 comenzará a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30 de noviembre, según informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

Los horarios y la duración de cada oferta pueden variar según los comercios participantes. Algunas marcas podrían mantener sus descuentos durante los cuatro días del evento, aunque otras habilitan ofertas antes o después de la fecha oficial.

¿Qué productos tendrán descuentos durante el Black Friday?

Como suele ocurrir en cada edición del evento, se espera que las ofertas abarquen distintas categorías de productos y servicios. Entre las más habituales se encuentran:

Tecnología: celulares, notebooks, computadores, televisores, audífonos y accesorios.

celulares, notebooks, computadores, televisores, audífonos y accesorios. Electrodomésticos: refrigeradores, lavadoras, aspiradoras y otros artículos para el hogar.

refrigeradores, lavadoras, aspiradoras y otros artículos para el hogar. Vestuario y calzado: ropa, zapatillas, accesorios y artículos deportivos.

ropa, zapatillas, accesorios y artículos deportivos. Hogar: muebles, decoración, productos de cocina y artículos para el dormitorio.

muebles, decoración, productos de cocina y artículos para el dormitorio. Belleza y cuidado personal: maquillaje, perfumes y productos de cuidado de la piel.

maquillaje, perfumes y productos de cuidado de la piel. Viajes y turismo: pasajes, alojamientos y paquetes turísticos.

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