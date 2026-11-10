Inicia paro de camioneros con interrupción de rutas en distintas partes del país: Reclaman por alzas en los combustibles

10 nov. 2026 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el alza sostenida en el precio de los combustibles, camioneros de distintos gremios están paralizados y ocupando distintas rutas en nuestro país.

Según los últimos antecedentes, la movilización comenzó a eso de las 00:00 horas de este martes, aunque se adelantó en algunos puntos, por ejemplo, de la región del Biobío.

Esto ha provocado problemas durante las primeras horas de la mañana de esta jornada, sobre todo, para los que se dirigen hacia sus lugares de trabajo.

El reclamo de los camioneros

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast realizó un punto de prensa el lunes recién pasado para anunciar un proyecto de ley que busca que el aumento en los combustibles no sobrepase los $20 en los próximos tres meses.

Sin embargo, esto no fue suficiente para los gremios de camioneros. De hecho, Freddy Martínez, presidente de Camioneros Zona Centro, indicó que "es una buena señal, aunque tardía".

"Nosotros esta situación se la anunciamos el 8 de abril al ministro Quiroz cuando se produjo la mega alza. Le dijimos que esto era insostenible", manifestó.

La movilización también se registra en la Ruta 68 camino a Valparaíso, en donde se produjo un bloqueo de pistas debido a la gran cantidad de camiones.

Todo sobre Paro de camioneros