Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Revisa la magnitud y el epicentro del sismo

10 nov. 2026 - 07:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,1 se percibió en la mañana de este martes 10 de noviembre en la zona norte del país, cuando el reloj marcaba las 07:21 horas.

El Centro Sismológico Nacional indicó que el movimiento telúrico se produjo 62 kilómetros al Suroeste de Mina Collahuasi, región de Tarapacá. La profundidad fue de 93 kms.

Por el momento, desde Senapred no han señalado si hay personas lesionadas o caída de servicios básicos a raíz del sismo.

Todo sobre Temblor