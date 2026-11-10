Tarjeta Banco de Materiales 2.0: ¿Qué arreglos puedes hacer en tu hogar y cuánto dinero entrega?

10 nov. 2026 - 07:00 hrs.

La Tarjeta Banco de Materiales 2.0, también conocida como "Tu Casa a Tu Pinta 2.0", permite financiar distintas reparaciones y mejoras en viviendas mediante un aporte destinado a la compra de materiales de construcción.

El beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) está dirigido a propietarios de casas y departamentos que cumplan con determinados requisitos socioeconómicos y habitacionales. Las postulaciones estarán abiertas entre el 9 de noviembre y el 9 de diciembre de 2026.

¿Qué arreglos se pueden realizar con la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

El subsidio contempla cuatro tipos de obras, cuyos montos dependen de la reparación que se quiera realizar y del tipo de vivienda:

Reparación de techumbre: Disponible solo para casas. Entrega un subsidio de 25 UF (casi $1 millón) y exige un ahorro mínimo de 1 UF.

Disponible solo para casas. Entrega un subsidio de 25 UF (casi $1 millón) y exige un ahorro mínimo de 1 UF. Reparación de baño: Disponible para casas y departamentos. Entrega 15 UF (casi $600 mil) y requiere un ahorro mínimo de 1 UF.

Disponible para casas y departamentos. Entrega 15 UF (casi $600 mil) y requiere un ahorro mínimo de 1 UF. Instalación de cierres perimetrales: Disponible solo para casas. El aporte alcanza hasta 40 UF (casi $1.6 millones) y exige un ahorro mínimo de 2 UF.

Disponible solo para casas. El aporte alcanza hasta 40 UF (casi $1.6 millones) y exige un ahorro mínimo de 2 UF. Mejoramiento de pisos: Disponible para casas y departamentos. Entrega 15 UF (casi $600 mil) y requiere un ahorro mínimo de 1 UF.

Es importante considerar que el beneficio está destinado exclusivamente a la compra de materiales de construcción. Por lo tanto, no financia mano de obra, servicios de construcción ni transporte de materiales.

¿Cuáles son los requisitos para postular al beneficio?

Para solicitar la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más .

. Ser jefe o jefa de hogar.

Tener nacionalidad chilena o residencia definitiva, en caso de ser extranjero.

Contar con cédula de identidad vigente.

Pertenecer a un tramo entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o propietaria de una única vivienda.

Habitar la propiedad en la que se utilizará el subsidio.

No haber recibido anteriormente beneficios del Programa de Protección al Patrimonio Familiar ni del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS N° 27).

Además, la vivienda debe cumplir con ciertas características:

Estar ubicada en una localidad urbana de más de 5.000 habitantes.

Tener una antigüedad mínima de 10 años .

. Contar con un avalúo fiscal igual o inferior a 2.500 UF.

Cabe señalar que quienes tengan una vivienda con techumbre de fibrocemento o pizarreño no podrán postular a la reparación de techumbre.

¿Cómo postular a la Tarjeta Banco de Materiales 2.0?

Para realizar el trámite, se debe ingresar a la plataforma Tu Casa a Tu Pinta 2.0 con ClaveÚnica (pincha aquí). En caso de no contar con ella, se puede solicitar a través de ChileAtiende.

Un requisito importante es tener depositado el ahorro mínimo exigido para la obra elegida hasta el cierre del proceso de postulación. Este dinero debe estar en una de las cuatro instituciones financieras que mantienen convenio con el Minvu: BancoEstado, Caja Los Andes, Coopeuch o Scotiabank.

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