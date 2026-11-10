Ataque a tiros en El Bosque: Hombre de 35 años fue asesinado mientras caminaba por la vía pública

10 nov. 2026 - 04:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio con arma de fuego se registró durante la noche de este lunes en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana. La víctima, un hombre chileno de 35 años, fue interceptada por un sujeto que descendió de un vehículo y le disparó en reiteradas ocasiones.

El ataque ocurrió cerca de las 20:30 horas, en avenida Vecinal Oriente, cuando el hombre caminaba en dirección al sur. Tras efectuar los disparos, el autor volvió a subir al automóvil y escapó del lugar.

La Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer la dinámica del crimen e identificar a los responsables.

¿Cómo ocurrió el homicidio en El Bosque?

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal ECOH Claudio Astica, vecinos del sector escucharon los disparos y, al acercarse, verificaron que la víctima era una persona conocida del barrio. Posteriormente, tomaron contacto con Carabineros.

El persecutor precisó que el atacante habría actuado desde un vehículo, desde el cual descendió para disparar reiteradamente contra el hombre de 35 años, antes de darse a la fuga.

Asimismo, indicó que la víctima presentaba antecedentes penales, mientras que determinar si el autor actuó solo o acompañado por otros sujetos es parte de las diligencias investigativas. Por ahora, no se ha establecido un número específico de disparos.

PDI busca identificar al autor de los disparos

Por su parte, el subprefecto Jimmy Lira, de la Brigada de Homicidios Sur, señaló que las primeras diligencias permitieron establecer preliminarmente que la víctima transitaba por la comuna cuando fue atacada y falleció en el mismo lugar.

En cuanto al trabajo investigativo, detalló que los detectives están recopilando registros de cámaras de seguridad del sector y que ya se levantaron evidencias balísticas y biológicas.

Estos elementos serán derivados al Laboratorio de Criminalística de la PDI, con el objetivo de esclarecer la dinámica del homicidio e identificar al imputado o a los posibles involucrados.