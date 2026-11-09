La Armada prepara la compra de ocho modernos helicópteros: Podrán realizar rescates incluso en la Antártica

09 nov. 2026 - 16:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile prepara la incorporación de ocho nuevos helicópteros para reforzar sus operaciones de búsqueda y rescate marítimo mediante el proyecto Avutarda.

Por ello, según InfoDefensa, representantes de Airbus Helicopters se reunieron con el comandante en jefe de la institución, el almirante Fernando Cabrera Salazar, para presentar su modelo H160 como una alternativa para el programa.

¿Cómo serán los nuevos helicópteros de la Armada?

La idea es que las aeronaves puedan operar a lo largo de todo el territorio nacional, incluida la Antártida, y reemplazarán a parte de la flota que actualmente cumple estas funciones.

El proyecto Avutarda contempla helicópteros con capacidad para transportar a 11 ocupantes y realizar operaciones de búsqueda y rescate marítimo a una distancia de hasta 100 millas náuticas de la costa.

Las nuevas aeronaves reemplazarán a los modelos Airbus BO-105 Bolkow y AS365 Dauphin que actualmente están en servicio. Su despliegue considera tanto instalaciones terrestres como unidades navales, por lo que deberán contar con características que permitan operar desde buques.

Entre los requisitos se encuentran la capacidad de realizar vuelos diurnos y nocturnos, utilizar visores nocturnos y efectuar rescates en lugares de difícil acceso, como playas, desiertos, zonas de hielo y sectores rocosos.

También deberán incorporar una grúa de rescate, sistemas de flotación de emergencia y equipamiento para apoyar las labores de búsqueda.

¿Cuándo se concretaría la compra?

La Armada espera concretar la adquisición de los ocho helicópteros en 2028. Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en la etapa de aprobación de financiamiento.

Por lo mismo, la reunión con Airbus y la presentación del H160 no significan que el fabricante haya sido seleccionado para suministrar las aeronaves, sino que es una de las tantas propuestas que la Armada mantiene en pie.

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