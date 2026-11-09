Arturo Vidal pone en duda su continuidad en Colo Colo y remarca que aún no negocia contrato: "Vamos a ver si nos sentamos"

09 nov. 2026 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de las celebraciones por la obtención de la estrella número 35 de Colo Colo, el capitán del elenco albo, Arturo Vidal, encendió las alarmas en el pueblo colocolino tras dejar en suspenso su renovación para la temporada 2027 y admitir que analizará si continúa en el fútbol profesional.

Pese a ser una de las piezas fundamentales en el esquema del equipo y disputar casi todos los partidos del campeonato a sus 39 años, el volante termina contrato y forma parte de la lista de 11 futbolistas del plantel que aún no sellan su continuidad en Macul.

"No quiero decir retiro o si voy a seguir"

En conversación tras los festejos del título, el “King” se mostró cauto sobre los pasos que dará en su carrera, tomándose un tiempo para reflexionar sobre su futuro personal y deportivo.

"Estoy viviendo unos momentos muy lindos en mi vida como futbolista. Ya estoy grande igual, así que tengo un par de días, una semana para pensar bien qué es lo que quiero hacer. Tengo muchas cosas en la cabeza, no quiero decir retiro o si voy a seguir, pero sí estoy muy feliz del objetivo que se logró", confesó el mediocampista.

El duro mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro

Junto con admitir las dudas sobre su continuidad en las canchas, Vidal lanzó una directa crítica hacia la mesa directiva por la demora en las negociaciones para extender su vínculo con el club popular.

"Vamos a ver si nos sentamos. Esta conversación tendría que haber sido hace mucho tiempo, pero bueno, dejé pasar el tiempo. Ahora veremos qué es lo que pasa y veré también qué es lo que quiero de aquí en adelante. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente", disparó el capitán albo.

De esta manera, el “King” dejó la puerta abierta a cualquier escenario para la próxima temporada, ya sea el retiro o seguir jugando en otro club. Por su parte, la dirigencia alba deberá resolver pronto la renovación de una de sus figuras para afrontar los desafíos de 2027, que tienen como torneo principal la Copa Libertadores.

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