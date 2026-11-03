¿Qué es la commotio cordis?: La posible causa de muerte del futbolista español Jesús de Miguel

03 nov. 2026 - 15:22 hrs.

La muerte del futbolista español Jesús de Miguel, de 30 años, generó conmoción en el mundo del deporte. El jugador del CD Tenerife sufrió un violento choque con el arquero del Andorra FC, Jesús Owono, durante un partido que terminó siendo suspendido tras el incidente.

El impacto ocurrió en el minuto 97 del encuentro, cuando el guardameta salió de su portería para despejar el balón y terminó golpeando con su rodilla derecha directamente el pecho del futbolista. Tras caer al suelo, de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser atendido por los servicios médicos.

Aunque logró recuperar el pulso tras las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas durante su traslado en ambulancia, su estado de salud empeoró durante la madrugada. Posteriormente, el club comunicó su fallecimiento.

En medio de las interrogantes sobre lo ocurrido, el doctor Tulio Peralta planteó, a través de su cuenta de Instagram, que el episodio podría corresponder a una commotio cordis. Sin embargo, precisó que todavía no existía un informe que confirmara esa hipótesis.

¿Qué es la commotio cordis?

La commotio cordis es un paro cardíaco desencadenado por un golpe en el tórax. Según la explicación recogida por La Razón, este fenómeno puede producirse incluso cuando el impacto no es necesariamente fuerte, siempre que coincida con un momento específico del ciclo cardíaco.

En el caso de Jesús de Miguel, la hipótesis apunta a que el rodillazo recibido directamente en el pecho podría haber desencadenado este fenómeno.

Una de las particularidades de la commotio cordis es que no necesariamente está relacionada con una enfermedad cardíaca previa ni con una lesión estructural del corazón. De hecho, la persona puede tener un corazón aparentemente normal.

¿Cómo se produce una commotio cordis?

Para que ocurra este fenómeno, el golpe debe alcanzar una zona precisa del pecho y coincidir con una ventana muy breve del ritmo cardíaco, durante la cual el corazón se encuentra más propenso a sufrir una alteración.

De acuerdo con la explicación del especialista, ese intervalo dura aproximadamente entre 20 y 40 milisegundos.

Por lo tanto, no se trata únicamente de la intensidad del impacto, sino también del momento exacto en que se produce dentro del ciclo cardíaco.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Tulio Peralta | CLÍNICA RODILLA + (@doctulio)

Todo sobre Fútbol