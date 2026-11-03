Luto en el fútbol español: Muere futbolista de 30 años tras sufrir un golpe durante un partido

03 nov. 2026 - 06:25 hrs.

¿Qué pasó?

El fútbol español está de luto por la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel, quien falleció este martes a los 30 años tras sufrir un fuerte golpe durante el partido que su equipo disputaba el lunes frente al Andorra, por la Segunda División española.

El incidente ocurrió en los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López. De Miguel se disponía a controlar un balón en el centro del campo cuando el portero del Andorra, Jesús Owono, salió a intentar despejar la pelota y terminó arrollando al delantero rival, en una acción que dejó en silencio al estadio.

El jugador quedó tendido sobre el terreno de juego y recibió atención de las asistencias. Según la prensa española, sufrió una parada cardiorrespiratoria tras el impacto, de la que pudo ser reanimado.

"No hay palabras de consuelo"

El árbitro suspendió el encuentro y el futbolista fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Tenerife, donde quedó ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El Club Deportivo Tenerife confirmó el fallecimiento mediante un comunicado. "Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento", señaló la institución, luego de que el atacante permaneciera ingresado de urgencia tras el incidente.

En un primer momento, se informó que De Miguel se encontraba "estable dentro de la gravedad". Sin embargo, otro comunicado difundido a última hora de la madrugada del martes señaló que su estado había "empeorado neurológicamente". Finalmente, el Tenerife confirmó su muerte este martes.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza", afirmó el club canario en su comunicado. "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", añadió la institución.