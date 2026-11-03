Imputado queda en prisión preventiva tras intentar asesinar a su abogada defensora con un lápiz y las cadenas de sus esposas

03 nov. 2026 - 05:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de homicidio frustrado contra su propia defensora penal pública, a quien atacó al término de una audiencia de control de detención en el Centro de Justicia de Santiago.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Fiscalía Centro Norte, el sujeto agredió a la abogada utilizando un lápiz con el que la atacó en el cuello. Posteriormente, continuó la agresión con la cadena de las esposas que llevaba puestas.

El hecho motivó la intervención de cuatro funcionarios de Gendarmería que se encontraban en el tribunal, quienes lograron reducir al imputado.

Imputado quedó en prisión preventiva

La Fiscalía Centro Norte formalizó al sujeto por el delito de homicidio frustrado y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, petición que fue acogida por el tribunal.

Según los antecedentes de la investigación, a cargo de la fiscal Paula Mandiola, el Ministerio Público estimó que la libertad del imputado constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima.

Además, la Fiscalía señaló que, de no mediar la intervención de los funcionarios de Gendarmería que se encontraban en la sala, el imputado podría haber causado la muerte de la defensora penal pública.

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