Conmoción en la música urbana: Muere a los 35 años cantante chileno que llevaba meses hospitalizado

03 nov. 2026 - 02:11 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano chileno Juan Basso, conocido como JB The Voice, murió a los 35 años durante la madrugada de este martes, luego de permanecer hospitalizado desde el pasado 19 de agosto en el Hospital San Juan de Dios.

El artista enfrentó un complejo estado de salud, que incluyó una peritonitis aguda y una septicemia, además de múltiples intervenciones quirúrgicas.

"Luchar por la vida no es fácil"

El estado de salud del artista se había conocido a través de sus propias publicaciones en redes sociales, donde compartió parte del difícil proceso que estaba atravesando.

El pasado 25 de octubre, Juan Basso publicó un registro desde el hospital en el que dio cuenta de su lucha por recuperarse. "Luchar por la vida no es fácil", escribió en aquella oportunidad.

Antes, el 28 de agosto, volvió a referirse a las complicaciones que enfrentaba y reveló que había pasado por cinco operaciones. "Tercera filtración de mi intestino, seguiré por mucho tiempo más con catéter (…) lo que estoy viviendo es terrible".

Las despedidas a JB The Voice

La noticia de su fallecimiento generó diversas reacciones entre sus cercanos y personas vinculadas al mundo de la música urbana. Uno de quienes confirmó su muerte fue el creador de contenido Diego González, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

"Me quedo con nuestros momentos alegres amigo. Te quiero mucho. Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con Diosito. Nos vemos pronto", escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego González TV (@diegogonzalez.tv)

También se sumó Iván Martínez, representante y amigo del cantante, quien lo recordó con palabras de afecto. "Descansa en paz amigo... siempre fuiste un luchador, siempre riendo. Te quiero mucho amigo", publicó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ivan Martinez ?? (@ivan.martinez.25)

Entre las canciones de JB The Voice que forman parte de su repertorio se encuentran "Chanel", "Piensas en mí", "Fui tu amigo" y "Duele".

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