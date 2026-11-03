Corte de agua en Santiago: Revisa las 3 comunas que tendrán interrupciones este martes
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Este martes 3 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de tres comunas de Santiago, en la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.
Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En el caso de una comuna, el corte se extenderá hasta la madrugada del miércoles 4 de noviembre.
¿Cuáles son las comunas afectadas?
Conchalí
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 06:00 horas del miércoles 4 de noviembre.
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Renca
La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre y se extenderá hasta las 21:00 horas de la misma jornada.
La Florida
El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 21:00 horas.
Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos sus hogares.
La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.
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