Corte de agua en Santiago: Revisa las 3 comunas que tendrán interrupciones este martes

03 nov. 2026 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 3 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de tres comunas de Santiago, en la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En el caso de una comuna, el corte se extenderá hasta la madrugada del miércoles 4 de noviembre.

¿Cuáles son las comunas afectadas?

Conchalí

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 06:00 horas del miércoles 4 de noviembre.

Renca

La interrupción del suministro comenzará a las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre y se extenderá hasta las 21:00 horas de la misma jornada.

La Florida

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas de este martes 3 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 21:00 horas.

Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos sus hogares.

La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.

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