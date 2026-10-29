Hasta 15 horas: Aguas Andinas programó suspensión del suministro en sectores de dos comunas de la RM para este jueves

29 oct. 2026 - 00:30 hrs.

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantenimiento en la red, Aguas Andinas informó que este miércoles 28 de octubre se realizarán cortes programados de agua en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo con la empresa, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido a la modificación de matriz, instalación de macromedidores y la conexión de redes.

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas y se centrarán en perímetros específicos, que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Peñalolén

Desde las 15:00 hasta las 06:00 horas del viernes 30 de octubre.

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas del jueves 29 de octubre.

Renca

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas del jueves 29 de octubre.

Todo sobre corte de agua