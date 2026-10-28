¿Del sol a los truenos y granizos? Actualizan aviso por tormentas eléctricas en la RM y otras dos regiones de Chile

28 oct. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reveló la ocurrencia de probables tormentas eléctricas que afectarán a sectores precordilleranos y cordilleranos de la zona centro-norte y central del país.

El fenómeno está previsto para comenzar durante la tarde de este miércoles y se mantendrá activo hasta la noche del jueves.

Las regiones afectadas

Según la DMC, el evento afectará a las siguientes regiones y territorios específicos:

Inestabilidad atmosférica: Posible caída de granizos

Además del desarrollo de descargas eléctricas, el informe destaca condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían generar fenómenos locales de consideración.

Entre las observaciones principales se advierte la probabilidad de caída de granizos y la presencia de fuertes rachas de viento locales en las áreas delimitadas.

Las autoridades recomiendan a la población evitar lugares abiertos durante las tormentas y tomar precauciones ante ráfagas de viento y chubascos.

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