Jaime Leyton anticipa hasta 31°C este miércoles en la Región Metropolitana: "Es una buena noticia"

27 oct. 2026 - 20:41 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó el pronóstico para el miércoles y los días posteriores en la zona central, luego de las intensas precipitaciones que tuvimos al inicio de esta semana en Santiago.

El experto detalló que tendremos prácticamente de todo, considerando que este martes la temperatura tuvo un aumento respecto al lunes. Este panorama se mantendrá el miércoles en la capital, pero luego vendrá la lluvia.

El pronóstico de Jaime Leyton

Leyton señaló que este miércoles "podríamos llegar a una temperatura entre 28 y 29°C en la ciudad de Santiago".

En esta línea, destacó que "en los lugares más calurosos, como Colina y Lampa, podríamos estar entre 30 y 31°C".

De acuerdo a lo anterior, manifestó que "es una buena noticia porque nos da tiempo, en la zonas afectadas, de reparar lo que hay que reparar. Que el barro se seque y sea más fácilmente sacado por maquinaria".

El meteorólogo agregó que el jueves habrá nubosidad en la zona central y ya el fin de semana, tal como lo adelantó, está la probabilidad de precipitaciones e incluso granizos en Santiago.

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