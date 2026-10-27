Más de 130 viviendas con daños y otras 145 en evaluación: Actualizan balance tras emergencia climática en la zona centro sur

27 oct. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El evento meteorológico que afectó a la zona centro-sur del país el día lunes dejó más de 130 viviendas con daños de distinta consideración, de acuerdo al último balance entregado por Senapred.

Daños en viviendas

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que el monitoreo se ha concentrado entre las regiones Metropolitana y del Biobío, afectadas por "tormentas eléctricas, vientos y precipitaciones intensas".

El evento dejó, al menos, 13 viviendas con daño mayor, 119 con daño menor y 145 en evaluación en las regiones afectadas.

El reporte también contabiliza cinco establecimientos educacionales con daños en las regiones del Maule y O’Higgins.

Tornado en región de O'Higgins

En Requínoa, región de O’Higgins, el tornado categoría EF2 dejó 92 viviendas con daños en evaluación y un establecimiento educacional afectado. Además, se reportaron daños en 28 postes de mediana y baja tensión y en cerca de 2.300 líneas de mediana y baja tensión.

En la comuna de Rengo, en tanto, hay 49 viviendas con daños en evaluación, producto de voladuras de techumbres y granizos, según el reporte oficial.

Aluvión en la Región Metropolitana

En Las Condes se reportan diez viviendas con daño mayor y 30 con daño menor, mientras que en La Reina hay 14 viviendas con daño menor. En San José de Maipo, el balance consigna dos viviendas con daño mayor.

En la región del Maule se registran 75 viviendas con daño menor y cuatro establecimientos educacionales afectados en la comuna de Maule. En Ñuble, la comuna de San Carlos suma una vivienda con daño mayor y tres con daños en evaluación.