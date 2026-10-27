Fuente diplomática asegura que EEUU dará visa a Flávio Bolsonaro y a su familia

27 oct. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno estadounidense concederá visados para el derrotado candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro y su familia, informó este martes una fuente diplomática bajo anonimato, tras reportes de prensa sobre la presunta huida del político.

Estados Unidos "emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos", dijo esa alta fuente del Departamento de Estado, sin confirmar si Bolsonaro viajaba efectivamente al país.

Afirman que Bolsonaro huyó a Estados Unidos

Flávio Bolsonaro huyó de Brasil con destino Estados Unidos luego de haber perdido las presidenciales contra Lula, a pesar de una orden judicial que le impedía salir del país, indicaron este martes medios estadounidenses.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no ha reconocido su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Las denuncias de Bolsonaro y Trump por la segunda vuelta

Trump es aliado de la familia Bolsonaro y el lunes denunció que las elecciones de Brasil habían sido "amañadas".

Flávio Bolsonaro dijo ese mismo día que la justicia brasileña le había prohibido dejar el país en un "intento de intimidarlo".

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

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