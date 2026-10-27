Brasil intercepta dos aeronaves provenientes de Venezuela y Bolivia: Una fue destruida y otra terminó incendiada

27 oct. 2026 - 11:10 hrs.

Dos aeronaves sospechosas procedentes de Venezuela y Bolivia fueron interceptadas por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en operativos realizados en dos días consecutivos. Ambos procedimientos terminaron con aterrizajes forzosos y la destrucción de las aeronaves, mientras que sus pilotos abandonaron los lugares de los hechos.

El primer incidente ocurrió en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, donde un helicóptero fue localizado sin su piloto y posteriormente destruido. Al día siguiente, una avioneta interceptada en Mato Grosso aterrizó en una pista agrícola, donde su ocupante incendió el aparato antes de escapar a pie.

Las operaciones contaron con la participación de cazas A-29 Super Tucano y se desarrollaron ante sospechas de vuelos irregulares. En el caso de Mato Grosso, las autoridades investigaban una eventual relación de la aeronave con el tráfico de drogas por vía aérea.

Helicóptero procedente de Venezuela fue hallado abandonado

La primera interceptación se registró el 22 de octubre en Roraima, dentro de la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ZIDA 41). En ese sector, la FAB detectó un helicóptero Robinson R44 negro que volaba a baja altitud, sin un plan de vuelo y sin matrícula identificada, procedente de Venezuela.

Ante esta situación, el Comando de Operaciones Aeroespaciales (Comae) desplegó un caza A-29 Super Tucano para realizar las maniobras de identificación y reconocimiento correspondientes. Sin embargo, el piloto del helicóptero no habría atendido las instrucciones de la defensa aérea brasileña y terminó realizando un aterrizaje forzoso a unos 100 kilómetros de Boa Vista, capital del estado.

Posteriormente, la Fuerza Aérea envió un helicóptero H-60 Black Hawk del Escuadrón Pelícano para inspeccionar el sector. Los efectivos encontraron la aeronave abandonada y no hallaron rastros de su piloto.

En el lugar también intervino personal de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, que adoptó las medidas correspondientes, entre ellas la destrucción del helicóptero sospechoso.

Avioneta procedente de Bolivia fue incendiada tras aterrizar

El segundo procedimiento se desarrolló durante la mañana del 23 de octubre, cuando un caza A-29 Super Tucano interceptó una avioneta sospechosa procedente de Bolivia que sobrevolaba irregularmente el estado de Mato Grosso, en el centro-oeste de Brasil.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, el piloto de la aeronave ligera, de la marca Cessna, aterrizó de manera forzosa en la pista de una explotación agrícola ubicada en el municipio de Juara. Una vez en tierra, incendió el avión y escapó a pie del lugar.

El episodio ocurrió cerca de las 8:30 horas locales en la Fazenda Monte Azul, situada a aproximadamente 85 kilómetros del centro de Juara.

Investigan eventual vínculo con el tráfico de drogas

Tras el incidente en Mato Grosso, los equipos del Grupo Especial de Seguridad Fronteriza (Gefron), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública regional, coordinaron las actuaciones con la Fuerza Aérea Brasileña y la Policía Federal.

Las diligencias se desarrollaban ante la sospecha de que la avioneta pudiera estar vinculada al tráfico de drogas mediante vuelos clandestinos.

Ambos episodios se produjeron en un intervalo de 24 horas y tuvieron como elemento común la intervención de aeronaves militares brasileñas para obligar a aterrizar a aparatos que ingresaron irregularmente al espacio aéreo nacional. En los dos casos, los pilotos abandonaron el lugar y las aeronaves terminaron destruidas o incendiadas.