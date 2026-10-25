Mandatarios y figuras políticas felicitan a Lula da Silva tras su reelección como presidente de Brasil

25 oct. 2026 - 22:57 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, distintas figuras políticas y mandatarios internacionales reaccionaron a través de sus redes sociales para felicitarlo por su triunfo frente a Flávio Bolsonaro.

Entre quienes se pronunciaron se encuentran el presidente de Chile, José Antonio Kast; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el expresidente chileno Gabriel Boric; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Las felicitaciones se sumaron a las primeras reacciones internacionales tras los resultados de la segunda vuelta electoral brasileña.

José Antonio Kast se refirió al triunfo de Lula y expresó: "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países".

Las reacciones tras el triunfo de Lula

José Antonio Kast

Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de la elección. Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países en integración económica y combate al crimen organizado en la región. ???? — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) October 26, 2026

Gabriel Boric

Que alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño! Gracias viejo lindo por nuca dejar de luchar, por sostener la esperanza de un mundo. Gracias Presidente Lula por tu compromiso con la humanidad. Te queremos! Con la esperanza intacta… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) October 26, 2026

Claudia Sheinbaum

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula! — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 26, 2026

Yamandú Orsi

Acabo de comunicarme con el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un amigo. Lo felicité por el triunfo y por la fiesta democrática que representa un proceso electoral. — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 26, 2026

Gustavo Petro

Se ha detenido el fascismo en America Latina en Brasil. El pueblo brasileño libre logró frenar la avalancha de los bots falsos y el sistema electoral con software público y bien cuidado por la gente evitó fraudes, se salva la justicia social en Brasil y el intento extranjero de quedarse con sus recursos naturales. Muy bien Lula. Este es un triunfo para la humanidad y una derrota estratégica para las fuerzas de la oscuridad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 26, 2026

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