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Mandatarios y figuras políticas felicitan a Lula da Silva tras su reelección como presidente de Brasil

¿Qué pasó?

Tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, distintas figuras políticas y mandatarios internacionales reaccionaron a través de sus redes sociales para felicitarlo por su triunfo frente a Flávio Bolsonaro.

Entre quienes se pronunciaron se encuentran el presidente de Chile, José Antonio Kast; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el expresidente chileno Gabriel Boric; el mandatario de Uruguay, Yamandú Orsi; el presidente de Colombia, Gustavo Petro; el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Las felicitaciones se sumaron a las primeras reacciones internacionales tras los resultados de la segunda vuelta electoral brasileña.

José Antonio Kast se refirió al triunfo de Lula y expresó: "Chile y Brasil tienen mucho futuro en común y seguiremos trabajando por una agenda que potencie las relaciones entre nuestros países".

Las reacciones tras el triunfo de Lula

José Antonio Kast

Gabriel Boric

Claudia Sheinbaum

Yamandú Orsi

Gustavo Petro

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