Michelle Carvalho celebró que bajó 15 kilos en medio de su cambio físico

25 oct. 2026 - 21:43 hrs.

La modelo brasileña Michelle Carvalho celebró un nuevo avance en su cambio físico al revelar que ha bajado 15 kilos tras tres meses de incorporar actividad física a su rutina diaria.

Durante este período, la exchica reality ha compartido parte de sus entrenamientos, que incluyen caminatas, subidas al cerro y ejercicios en el gimnasio, con el acompañamiento de un entrenador personal.

A través de su cuenta de Instagram, Carvalho explicó que decidió enfocarse en su cuerpo y su imagen luego de avanzar en el cuidado de su salud mental.

“No me he presionado durante el proceso, he hecho cada cosa feliz y a su tiempo, disfrutando el trayecto, pero con un objetivo claro”, escribió.

Pero la modelo también dejó una pista sobre sus planes para los próximos meses, con un mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores.

“Probablemente en el verano nos volvamos a encontrar… ahí se las dejo”, adelantó, sin entregar más detalles.

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