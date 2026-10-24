Ayudó con estatua de los enamorados en Puerto Mont: Japonés que lustra zapatos por el mundo continúa su viaje a Chiloé

24 oct. 2026 - 18:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular trabajo realizó en Puerto Montt el japonés Sosho Sahara, de 32 años, quien recorre el mundo lustrando zapatos y que esta vez ayudó a restaurar la escultura “Sentados frente al mar”, conocida como la estatua de los enamorados.

El influencer llegó a la ciudad haciendo dedo y aceptó el desafío de renovar la pintura del calzado de la obra, que presentaba un evidente desgaste. Con un cepillo azul y un tarro de pintura, trabajó en los enormes zapatos de la escultura, en una intervención que compartió con sus seguidores en redes sociales.

“Estoy muy feliz. He lustrado más de 8.000 pares de zapatos por todo el mundo y estos son los más grandes que me ha tocado limpiar”, contó Sahara a Las Últimas Noticias. El viajero ha recorrido 43 países y publica sus aventuras en Instagram, en su cuenta @sosholand.

Oriundo de Osaka, Japón, comenzó a viajar en 2019, luego de dejar su trabajo para cumplir el sueño de recorrer el mundo. Como no tenía dinero para financiar sus viajes, decidió trabajar en el camino lustrando zapatos. “Cuando alguien tiene sus zapatos limpios, se siente feliz. Yo quiero repartir felicidad por el mundo”, explicó.

Durante su paso por Chile, Sahara también conoció al diputado Alejandro Bernales, quien lo invitó a participar en la restauración de la escultura de Puerto Montt. En una publicación en redes sociales, el japonés destacó la experiencia y contó que incluso conoció a Robinson, el artista que creó la obra.

Tras esta intervención, el viajero continúa su recorrido por el país rumbo a Chiloé.