Japón prepara histórica misión de ida y vuelta a las lunas de Marte

18 oct. 2026 - 06:00 hrs.

¿Qué pasó?

Científicos japoneses preparan una misión a las dos lunas de Marte para recuperar muestras que podrían ayudar a explicar el origen del sistema solar y la vida en la Tierra, en lo que aspira a ser el primer viaje de ida y vuelta a la región marciana.

La sonda no tripulada Martian Moons eXploration (MMX), una colaboración con agencias espaciales de Estados Unidos y Europa, así como varias universidades y empresas tecnológicas, podría sentar las bases para una posible exploración humana.

El cohete H3 que transporta el MMX deberá despegar el martes del Centro Espacial Tanegashima a las 04:41 horas de Japón, según la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA).

La nave deberá llegar un año después a Marte, donde orbitará su luna Fobos hasta por tres años antes de posarse para recolectar al menos diez gramos de materiales de la superficie.

Un vehículo explorador denominado IDEFIX -el nombre del perro del héroe de las tiras cómicas Astérix- realizará previamente observaciones en la superficie para asegurar un aterrizaje seguro.

"Las muestras de Fobos serán desde luego las primeras del mundo, esto significa que será el primer viaje de ida y vuelta al sistema marciano", comentó a la AFP Yasuhiro Kawakatsu, gerente de proyecto de MMX.

JAXA indicó que la misión también explorará la posibilidad de utilizar a Fobos como una "estación espacial natural" al establecer los requerimientos para un viaje de ida y vuelta a Marte, algo "esencial para la exploración tripulada a Marte".

También observará la otra luna marciana, Deimos, aunque no aterrizará en ella.

Impacto o captura

JAXA espera que la misión revele cómo se formaron Marte y sus dos lunas, un elemento clave para comprender el nacimiento del sistema solar.

Una teoría del origen de las lunas marcianas, la hipótesis del "gran impacto", es que se formaron después de que un cuerpo celeste colisionó con Marte.

En tanto, la hipótesis de la "captura" postula que las lunas son asteroides capturados por la gravedad de Marte.

Determinar cuál es correcta ayudará a revelar "cómo habría surgido un entorno habitable en los planetas terrestres", dijo la agencia japonesa en referencia a los cuatro planetas más cercanos al Sol: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte.

"MMX arrojará luz sobre los mecanismos de transporte que llevaron agua y compuestos orgánicos desde el sistema solar exterior hasta la región interior de los planetas rocosos, procesos que podrían haber desempeñado un papel clave en hacer que estos mundos fueran habitables", declaró Patrick Michel, un astrofísico francés que trabaja con IDEFIX.

"Si Fobos y Deimos son remanentes de estos sistemas tempranos de entrega, podrían guardar claves sobre el origen de la vida misma, o para ser más precisos, sobre el transporte de los materiales que propiciaron la emergencia de vida en los planetas rocosos", señaló Michel a la AFP.

China y EEUU

MMX es una colaboración con el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, el Centro Aeroespacial Alemán, la Agencia Espacial Europea y unas 20 universidades y compañías tecnológicas.

El desarrollo de las piernas de aterrizaje de la nave fue especialmente difícil, porque la gravedad en Fobos es sumamente débil, según los científicos de JAXA. Fobos orbita a unos 6.000 kilómetros sobre la superficie marciana.

Estados Unidos y China han buscado ser los primeros en traer muestras de rocas de la superficie marciana a la Tierra.

El vehículo explorador Perseverance, de la NASA, ha recorrido la superficie marciana desde 2021 y ha recogido muestras. Pero la misión fue cancelada por el gobierno de Donald Trump tras una votación del Congreso estadounidense en enero.

China, en tanto, anunció que su nave espacial Tianwen-3 será lanzada alrededor de 2028 y espera regresar con muestras de Marte para 2031, potencialmente antes del regreso del MMX.

Científicos de JAXA dicen que la arena y las rocas de Fobos podrían ofrecer una mayor variedad de muestras que las de Marte, especialmente si fue formada por una colisión entre el planeta y un cuerpo celeste.

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