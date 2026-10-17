Dos chilenos arriesgan pena de muerte en Bali tras ser detenidos con cerca de 5 kilos de cocaína

17 oct. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

Dos ciudadanos chilenos arriesgan la pena de muerte en Indonesia, luego de ser detenidos en el aeropuerto de Bali con un cargamento de cocaína. Ambos llegaron a la isla en un vuelo que comenzó en Santiago, realizó una escala en Melbourne, Australia, y finalmente aterrizó en Denpasar.

Según los antecedentes entregados, a los sujetos se les incautaron cerca de 5 kilos de cocaína (arribaron a ese país el 3 de octubre). Las autoridades investigan si el caso está relacionado con una red de narcotráfico de mayor alcance.

La detención se produjo el mismo fin de semana en que se detectó en Sídney, Australia, otro cargamento de droga avaluado en 17 millones de dólares, que también habría tenido su origen en Santiago. Esta coincidencia abrió interrogantes sobre una posible conexión entre ambos procedimientos, aunque no se ha confirmado que formen parte de una misma operación.

Las duras penas por narcotráfico en Indonesia

Indonesia mantiene severas sanciones para los delitos relacionados con drogas, especialmente cuando se trata de tráfico de sustancias como la cocaína. Dependiendo de la gravedad del delito y de la cantidad incautada, las condenas pueden llegar a la cadena perpetua e, incluso, a la pena de muerte.

Durante el análisis del caso, también se planteó que la ruta entre Chile, Australia e Indonesia podría ser utilizada por redes de narcotráfico. Sin embargo, la posibilidad de que ambos decomisos correspondan a operaciones coordinadas sigue siendo una hipótesis y deberá ser establecida por la investigación.

El caso vuelve a poner el foco en las consecuencias judiciales que enfrentan los extranjeros detenidos por delitos de drogas en países asiáticos, donde las sanciones pueden ser considerablemente más severas que las contempladas en Chile.