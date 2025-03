Estaba por irse a trabajar, su esposa lo vio cansado y se desplomó: Le detectaron un tumor y le dieron meses de vida

06 mar. 2025 - 17:49 hrs.

Will Parry, de 32 años, vivió el momento más dramático de su vida en el verano de 2024. Estaba por irse de vacaciones con su esposa y sus tres hijos, cuando de pronto empezó a tener una serie de síntomas, a los cuales no les prestó atención.

El hombre, que vive en Gales, había comenzado a tener dolores de cabeza y cansancio, los que relacionó, en un principio, con la rutina de trabajo, a raíz de la cantidad de horas y turnos a los que se sometía, informó Daily Express.

Los problemas de salud de Will Parry

Una vez que se fue de vacaciones a Suiza con su familia, continuaron los problemas. Leanne, su esposa, vio que parecía distante y que tenía una mirada vacía. Además, notó que uno de sus ojos parpadeaba.

Ya unas semanas después, específicamente, en agosto del año pasado, Will tuvo el primer gran síntoma. Cuando estaba a punto de irse a trabajar, comenzó a sufrir un temblor en su pierna izquierda, lo que se sumó a un notorio cansancio.

"Estaba literalmente a punto de irse a trabajar a las dos de la tarde, cuando noté que su pierna izquierda comenzó a temblar mientras se ponía los zapatos", expresó Leanne.

Unos segundos más tarde, la mujer indicó: "Le pregunté: '¿Estás bien? 'y él dijo: 'Sí, sí, estoy bien'. Luego cerró los ojos y se desplomó, parecía que estaba sufriendo un derrame cerebral".

Will y su esposa Leanne / Daily Express

El fatal diagnóstico del padre de familia

Leanne enseguida llevó a su esposo al hospital de Cardiff, donde los médicos descubrieron que tenía lo que se conoce como glioblastoma, una forma grave de cáncer cerebral.

Pero no solo eso, los especialistas le comentaron a la mujer que a su esposo le quedaban entre 12 y 18 meses de vida, una noticia que la dejó impactada.

Al despertar, Will expresó: "Vi a Lee llorando en un rincón. Entonces me dijo de qué se trataba. Recuerdo que pensé: 'Bueno, vale... esto es todo'. He pasado literalmente por todo esto, me he burlado de mí mismo, he sido muy sarcástico al respecto. No puedes cambiar lo que está pasando".

Una importante cirugía

La situación empeoró más tarde, cuando los doctores, luego de unos escáneres, revelaron que su tiempo de vida en verdad era menor. No obstante, pudo sobrevivir a una operación de siete horas que permitió extirpar el 99% del tumor, lo que le dio más plazo para vivir.

"Tengo tres hijos, el más pequeño tiene tres años y quiero verlos crecer tanto como pueda", indicó el afectado.

Ahora, los doctores no saben con exactitud la estimación de vida que le queda al padre de familia, lo que ha impedido que ellos puedan planificar ciertas actividades. Sin embargo, tanto Will como Leanne han agradecido a las demás personas que, incluso, han donado dinero tras conocer el diagnóstico.

"Nos hemos sentido muy culpables por la cantidad de dinero que se ha recaudado y que se nos ha dado; nunca lo hemos pedido, pero estamos muy agradecidos", añadió Leanne.

