"Estable" y sin episodios de "insuficiencia respiratoria": Revelan estado de salud del Papa Francisco este jueves

Este jueves, el Vaticano entregó una nueva actualización de salud del Papa Francisco, jesuita argentino de 88 años que se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero de 2025, tras presentar problemas respiratorios.

La Santa Sede informó que Jorge Bergoglio se mantiene estable esta jornada y no ha presentado episodios de insuficiencia respiratoria.

“El estado clínico del Santo Padre se ha mantenido estable respecto a días anteriores. Hoy no ha sufrido ningún episodio de insuficiencia respiratoria”, informaron a través de un boletín de prensa.

Finalmente, considerando la actual estabilidad del estado de salud del Papa Francisco, la Santa Sede adelantó que “el próximo boletín será difundido el sábado (8 de marzo)”.

En las últimas horas, desde el Vaticano informaron que Jorge Bergoglio había pasado una noche “tranquila”, que no tuvo nuevas recaídas y que alternó “reposo y trabajo”.

Pope Francis' clinical condition remained stable today, and he did not experience any episodes of respiratory insufficiency, according to the Holy See Press Office on Thursday evening.https://t.co/fa4Jz95mWS pic.twitter.com/MYsho2J5UM