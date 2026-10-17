Papa León XIV retorna al Vaticano tras operación al pulmón: Viaje a Sudamérica continuaría en la agenda oficial del pontífice

17 oct. 2026 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, abandonó este sábado el Hospital Universitario Gemelli de Roma y regresó al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta.

Papa deja el hospital entre aplausos

Entre aplausos y vítores de fieles, el pontífice de 71 años salió hacia las 15:30 horas (10:30 horas en Chile) del hospital romano, donde los cirujanos le extirparon hace cuatro días el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

Antes de marcharse, el Papa, sonriente, intercambió unas palabras con los médicos que lo atendieron y con responsables del hospital. También conversó con una joven ucraniana, antigua paciente de cáncer, que quiso transmitirle sus deseos de pronta recuperación.

Una decena de minutos después de salir del Policlínico Gemelli, el vehículo del Papa fue visto ingresando al Vaticano por una de sus entradas laterales.

Viaje a Sudamérica continúa en la agenda

La operación de León XIV tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre y hay incertidumbre sobre la gira sudamericana.

No obstante, su cirujano, Stefano Margaritora, afirmó el sábado que "no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar" el viaje a América Latina.

El papa se encuentra en "unas condiciones absolutamente satisfactorias" y estará "plenamente recuperado" en "unos diez días más", declaró Margaritora a Vatican News.

El Vaticano informó que León XIV rezará el Ángelus el domingo desde la ventana del Palacio Apostólico con vista a la plaza de San Pedro, como es tradición.

Antes de recibir el alta, el pontífice estadounidense y peruano celebró una misa al mediodía, según la Santa Sede, como había hecho en los últimos días en la habitación de la décima planta donde se recuperaba de la operación.

Todo sobre Papa León XIV