Papa León XIV volverá este sábado al Vaticano tras su operación de pulmón

17 oct. 2026 - 08:34 hrs.

¿Qué pasó?

El papa León XIV, convaleciente de una operación de cáncer de pulmón, saldrá este sábado del hospital Gemelli de Roma y regresará al Vaticano, después de que los médicos lo consideraran "apto" para recibir el alta, indicó la Santa Sede.

El pontífice de 71 años está ingresado desde el martes en este hospital romano, donde los cirujanos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor canceroso.

La operación tuvo lugar a pocas semanas de la visita prevista a Argentina, Uruguay y Perú (del 6 al 17 de noviembre). Por el momento, el pontífice ha cancelado sus audiencias hasta el 20 de octubre, pero hay dudas sobre la gira sudamericana.

"A tenor de los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana (de sábado) y la evaluación del cuadro clínico, el Santo Padre es considerado apto para recibir el alta" del hospital, escribieron sus médicos, Luigi Carbone y Stefano Margaritora, en una nota transmitida por el Vaticano.

La Santa Sede confirmó que "el papa León XIV recibirá hoy el alta del Policlínico Gemelli".

"Abandonará el hospital a comienzos de la tarde y volverá al Vaticano. Mañana rezará el Ángelus desde la ventana del apartamento papal", añadió.

Habitualmente, los papas dirigen la oración del Ángelus desde una de las ventanas del Palacio Apostólico, mirando hacia la plaza de San Pedro.

En años pasados, los pontífices Juan Pablo II y Francisco lo rezaron desde la ventana del hospital Gemelli cuando estuvieron allí ingresados.

El servicio de prensa del Vaticano indicó que el obispo de Roma, estadounidense y peruano, ofició misa este sábado, al igual que hizo la víspera, en la 10.ª planta del hospital Gemelli.

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