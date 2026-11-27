27 nov. 2026 - 22:15 hrs.

La WWE confirmó este viernes la muerte de Bronson Reed, luchador que formaba parte de su elenco y que falleció a los 38 años debido a complicaciones médicas.

El deportista, cuyo nombre real era Jermaine Haley, era una de las figuras de la compañía de lucha libre. La noticia fue comunicada por la propia empresa a través de sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a la familia, compañeros y seguidores del luchador.

Hasta el momento, la WWE no ha entregado mayores antecedentes sobre las causas específicas de su fallecimiento.

WWE confirmó la muerte de Bronson Reed

A través de un comunicado, la empresa manifestó su pesar por la muerte del luchador y destacó tanto su trayectoria profesional como sus cualidades personales.

"Jermaine fue una figura emblemática en WWE, pero, sobre todo, fue una persona excepcional, un hombre de familia ejemplar y un compañero muy querido", expresó la compañía.

Asimismo, extendió sus condolencias a sus cercanos, incluyendo a su esposa Paige, quien se encuentra embarazada, y a su hija: "Nuestras más sentidas condolencias están con toda la familia de Jermaine, incluyendo a su esposa embarazada, Paige, su hija, así como con todos sus amigos, compañeros de trabajo y fans", agregó la WWE.

La trayectoria del luchador australiano

Bronson Reed era un luchador australiano que desarrolló gran parte de su carrera en WWE, donde alcanzó reconocimiento por su fuerza y estilo dentro del cuadrilátero.

Entre sus principales logros se encuentra haber obtenido el Campeonato Norteamericano de NXT y ganar la batalla real André the Giant Memorial Battle Royal en 2024.

Su fallecimiento generó reacciones entre los seguidores de la lucha libre, mientras se mantienen sin conocerse mayores detalles sobre las complicaciones médicas que provocaron su muerte.

WWE is devastated to announce that Jermaine Haley, known to WWE fans as Bronson Reed, passed away earlier today. Our thoughts and deepest condolences are with Jermaine’s family, friends and fans. https://t.co/5ttxdSi3kb — WWE (@WWE) November 28, 2026

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