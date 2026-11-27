27 nov. 2026 - 17:15 hrs.

Tini Stoessel habló sobre los planes que imagina para su futuro junto a Rodrigo De Paul y confesó uno de los grandes anhelos que tiene para su vida como pareja. La cantante y el jugador de fútbol hicieron público su compromiso matrimonial en agosto de este año.

"Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida", expresó Tini.

Las declaraciones formaron parte de la edición más reciente de Vogue México y Latinoamérica, donde la pareja fue protagonista de la portada de la destacada revista.

El hogar que imaginan juntos

En la entrevista, ambos hablaron sobre la idea de construir un hogar y cómo sus aspiraciones han cambiado con el paso del tiempo: "Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño", comentó Tini.

Asimismo, la cantante reflexionó sobre cómo las experiencias que han tenido han influido en la manera en que ven su relación. Al respecto, expresó: "Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar".

Pese a las alegres revelaciones que han marcado las noticias de su futura unión con De Paul, Tini enfrenta una disputa legal con su padre, Alejandro Stoessel, tras descubrir que el patrimonio que ella ha generado durante años de carrera estaría bajo el control de sociedades en las que no tendría participación.