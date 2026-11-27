27 nov. 2026 - 16:48 hrs.

Pasaron siete años para que la Selección Chilena volviera a superar la fase grupal de un Mundial Sub 17. Este viernes lo consiguió tras derrotar por 1-0 a Montenegro y como líder del Grupo J de la cita planetaria que se desarrola en Qatar.

Tras el avance a los dieciseisavos de final, La Rojita estaba a la espera de que culminaran todos los grupos para conocer a su rival en esa etapa. Y ya está definido.

Como el elenco que dirige Ariel Leporatti terminó siendo el 11° mejor primero, según las bases le tocaba con el décimo mejor segundo, que fue Marruecos.

El combiando africano terminó como escolta de España en el Grupo H, con 4 puntos.

El cotejo ante los marroquíes se jugará el lunes, y en caso de avanzar a octavos de final, Chile tendría que enfrentar al ganador de la llave entre Brasil y Mozambique.

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