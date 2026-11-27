27 nov. 2026 - 16:58 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) informó un aumento sostenido de la circulación del virus de Influenza A durante las últimas semanas, situación que motivó el refuerzo de las medidas de vigilancia y gestión clínica en la red asistencial.

Según el informe del Instituto de Salud Pública (ISP), correspondiente a la semana epidemiológica 46, entre el 15 y el 21 de noviembre de 2026, la influenza A representó el 27% de las muestras positivas de virus respiratorios, ubicándose como el segundo agente más detectado, después del rinovirus.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que el comportamiento observado corresponde a un brote primaveral, similar al registrado durante el mismo periodo del año pasado.

Influenza A aumenta su circulación durante las últimas semanas

De acuerdo con el reporte del ISP, la positividad global de los virus respiratorios llegó al 52,3% durante la semana epidemiológica 46, cifra que se mantuvo igual a la registrada en el periodo anterior.

El rinovirus fue el agente predominante, con un 39,2% de las muestras positivas y mayor presencia en niños de entre 1 y 4 años. En segundo lugar apareció la Influenza A, con un 27%, que afectó principalmente a personas de 65 años y más.

Además, la vigilancia ambulatoria de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) registró una tasa de notificación de 58,8 casos por cada 100 000 habitantes, por sobre el umbral estacional y el promedio de la curva epidémica.

“Al menos en las últimas cuatro semanas, se ha observado un aumento en los casos del virus de la Influenza A. Lo que da cuenta de un brote primaveral de este virus, similar a lo que ocurrió el año pasado cuando se observó un peak de circulación de la Influenza A durante el periodo de primavera-verano, y que también se ha observado en años anteriores”, señaló la subsecretaria Alejandra Pizarro.

Casos de Influenza A también requieren hospitalización

El Minsal informó que la vigilancia de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) también detectó casos de influenza A que han requerido hospitalización. Durante la semana epidemiológica 46, este virus representó el 8,7% del total de los casos identificados en esa vigilancia, ubicándose como el tercer agente de mayor preponderancia.

La autoridad sanitaria recordó que la influenza es una enfermedad respiratoria que puede provocar complicaciones graves, hospitalizaciones e incluso la muerte, especialmente en niños, personas mayores, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud ofició a las secretarías regionales ministeriales y a los servicios de salud para reforzar la vigilancia epidemiológica y la gestión clínica.

Minsal llama a vacunarse contra la Influenza

En cuanto a la campaña de inmunización, la cobertura nacional contra la influenza alcanza actualmente el 80,32%, con un total de 8.488.476 dosis administradas.

Pese a este avance, el Minsal reiteró el llamado a quienes todavía no han recibido su vacuna a acudir a los vacunatorios habilitados, poniendo especial énfasis en los grupos de mayor riesgo.

Entre ellos se encuentran los adultos de 60 años y más, además de los niños desde los 6 meses hasta los 5 años. Junto con la vacunación, las autoridades recomendaron mantener medidas preventivas durante todo el año, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla.

Para resolver dudas sobre salud, las personas pueden comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777.