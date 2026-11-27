27 nov. 2026 - 16:27 hrs.

Conversar sobre un problema personal ya no es algo que ocurra solo con amigos, familiares o la pareja. Un 37% de los participantes del "1er Estudio de Tendencias: la Economía Emocional" declaró haber hablado alguna vez de asuntos personales con una inteligencia artificial (IA), una tecnología que comienza a ocupar espacios que hasta hace poco estaban reservados a los vínculos humanos.

La investigación fue impulsada por la consultora de estrategia Humanbrands, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y Panel Ciudadano. Su objetivo fue explorar cómo las emociones se relacionan con los comportamientos, necesidades y preferencias de las personas, incluidas sus decisiones de consumo.

El dato sobre la IA, sin embargo, convive con otro que matiza la lectura: cuando se pregunta con quién se comparten realmente las inquietudes personales, la respuesta más frecuente sigue siendo una persona cercana.

Disponibilidad y ayuda concreta: por qué se recurre a la IA

Según el estudio, quienes han conversado sobre temas personales con una IA lo hicieron principalmente por dos razones: su disponibilidad y la posibilidad de recibir ayuda concreta. Ambos motivos describen una herramienta que responde en el momento en que se la consulta, sin depender de la agenda de otra persona, y que entrega orientaciones prácticas frente a un problema.

El 37% corresponde a quienes declararon haberlo hecho alguna vez. Los resultados difundidos no indican con qué frecuencia ocurre ni si esas conversaciones reemplazan a las que se tienen con otras personas. Lo que sí muestran es que la IA dejó de ser solo una herramienta para buscar información o resolver tareas y que una parte relevante de los encuestados ya la ha usado para hablar de su vida privada.

La pareja sigue siendo la principal confidente, con un 39%

Cuando la medición consultó con quiénes comparten sus inquietudes personales, la respuesta más frecuente fue la pareja, con un 39%. El hallazgo confirma que, pese al avance de la tecnología en la vida cotidiana, las relaciones humanas siguen ocupando un lugar central cuando se trata de hablar de lo que preocupa.

Ambas cifras responden a preguntas distintas. Una mide si alguna vez se conversó con una IA y la otra identifica a quién se acude con más frecuencia, por lo que no deben leerse como una competencia directa entre la tecnología y las personas.

Un 12% no habla de sus inquietudes con nadie

El estudio también detectó un grupo que no comparte sus preocupaciones: un 12% de los encuestados señaló que no habla de estos temas con nadie, lo que equivale a aproximadamente una de cada ocho personas.

Los resultados difundidos no profundizan en las razones detrás de esa respuesta, pero el dato abre una pregunta relevante sobre las redes de apoyo. Cuando las preocupaciones se acumulan o comienzan a afectar la vida diaria, conversar con alguien de confianza o buscar orientación profesional sigue siendo un paso importante, uno que una herramienta tecnológica no reemplaza.

El trato cercano también pesa al momento de comprar

La valoración de lo humano también aparece en el consumo. Frente a dos establecimientos que ofrecen el mismo producto, el 60% de los encuestados prefiere aquel que brinda una atención cercana. Además, para un 24%, la manera en que se sintió durante su experiencia de compra es una razón para volver al mismo lugar.

Al consultar por las compras asociadas al disfrute, la motivación más mencionada fue darse un gusto, un resultado que vincula el consumo con las experiencias que las personas buscan para su bienestar y no solo con la adquisición de productos.

Para María Teresa Salamanca, fundadora y directora de Humanbrands, estos resultados plantean interrogantes sobre el peso que puede tener el recuerdo de una buena atención. A su juicio, esa experiencia "puede dejar una huella que va más allá del precio" e influir en la decisión de volver a comprar, incluso cuando existen alternativas más económicas.

Todo sobre Inteligencia Artificial

Cuándo basta una respuesta automática y cuándo no

Ambos hallazgos se cruzan en la atención al cliente. El estudio plantea que la incorporación de inteligencia artificial en estos servicios obliga a las empresas a distinguir cuándo una respuesta automatizada es suficiente y cuándo se requiere una interacción personalizada.

Una consulta simple puede resolverse mediante tecnología. Otras situaciones, en cambio, exigen comprender el problema de un cliente y hacerse cargo de su solución, algo que según los resultados sigue siendo valorado por la mayoría de los encuestados.

Bienestar, vínculos y longevidad: los otros ejes del estudio

Los resultados de esta primera medición fueron presentados en el seminario "La economía emocional", realizado en la sede de la CCS. La jornada abordó dimensiones vinculadas con los comportamientos humanos, los vínculos, la inteligencia artificial, el bienestar y la longevidad.

En este último tema, el estudio detectó que los participantes quisieran vivir en promedio hasta los 85,7 años, aunque creen que alcanzarán los 80,1 años, una brecha de 5,6 años. El tema fue profundizado en un conversatorio con Ximena Abogabir, socia fundadora de Travesía 100 y experta en longevidad.

El encuentro incluyó además un panel con ejecutivos de Farmacias Ahumada, L'Oréal, Claro Empresas y Cruz Verde, junto a George Lever, economista y gerente de Estudios de la CCS, quienes analizaron desde el comercio, la salud, la belleza y las telecomunicaciones cómo las necesidades de las personas se expresan en su relación cotidiana con las empresas.

La fotografía que deja esta primera medición no es la de una tecnología que desplaza a las personas, sino la de una convivencia: la IA ya está presente en conversaciones íntimas para más de un tercio de los encuestados, mientras la pareja, el trato cercano y la sensación de ser escuchado siguen definiendo a quién se recurre y adónde se vuelve.