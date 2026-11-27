27 nov. 2026 - 16:35 hrs.

Cada vez falta menos para una nueva edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y la parrilla de artistas ya comienza a tomar forma. Entre regresos esperados, música urbana, pop, cumbia y K-pop, el certamen promete seis noches de espectáculos en la Quinta Vergara.

Estos son los artistas que estarán a cargo de cada jornada y algunas de las canciones que podrían marcar sus presentaciones:

Lunes 22 de febrero

La primera noche estará marcada por el regreso de Laura Pausini, quien volverá a encontrarse con el público de la Quinta Vergara. La italiana, que ya se ha presentado en dos ocasiones en el escenario viñamarino, promete emocionar con éxitos como "Víveme" y "Entre tú y mil mares".

También estará Silvestre Dangond, uno de los exponentes de la nueva ola del vallenato colombiano. El cantante llegará con canciones como "Cásate Conmigo", su colaboración con Nicky Jam, y "Ya No Me Duele Más".

Martes 23 de febrero

La segunda jornada comenzará con el regreso de Reik. La banda mexicana se presentará por tercera vez en Viña del Mar y llegará a enamorar a la Quinta Vergara con canciones como "Yo Quisiera" y "Ya Me Enteré".

Desde Puerto Rico llegará Farruko, quien llevará el ritmo urbano a la Quinta Vergara con éxitos como "6 AM", junto a J Balvin, y "Pepas", una de las canciones que promete hacer bailar al público.

Además, podría haber una sorpresa sobre el escenario, ya que Reik, Farruko y Camilo comparten la colaboración "Si Me Dices Que Sí", por lo que no se descarta que puedan interpretar juntos el tema.

Miércoles 24 de febrero

La tercera noche del Festival de Viña del Mar todavía es un misterio y sus artistas se mantienen por confirmar.

Jueves 25 de febrero

El jueves será una noche de reencuentros y música chilena. Uno de los momentos más esperados será la reunión de La Ley con su formación histórica, un acontecimiento que se viene gestando desde hace algunos años.

La banda llegará con Beto Cuevas, Pedro Frugone, Mauricio Clavería, Luciano Rojas y Rodrigo "Coti" Aboitiz. Además, se convertirá en el grupo musical chileno que más veces ha pisado la Quinta Vergara, con un récord de siete presentaciones.

Esa misma noche será el turno de Gondwana junto a Quique Neira, quienes regresarán por tercera vez al Festival, luego de sus participaciones en 2001 y 2003. La reunión de los íconos chilenos del reggae con su cantante más emblemático será otro de los momentos destacados de la jornada.

Viernes 26 de febrero

El viernes comenzará con el romanticismo de Pablo Alborán, quien regresará a la Quinta Vergara para conquistar al público con sus canciones, entre ellas "Quién" y "Saturno".

Por su parte, el chileno Kidd Voodoo estrenó este año su canción 'Dando Vueltas' junto a Pablo Alborán, por lo que ambos podrían compartir escenario durante el certamen.

El K-pop volverá a la Quinta Vergara, esta vez de la mano de Jihyo. La cantante y bailarina, líder de uno de los grupos más reconocidos del género, TWICE, buscará llenar el escenario de energía y baile con canciones como "Killin' Me Good" y "Close".

Sábado 27 de febrero

La noche final estará a cargo de Arcángel, uno de los grandes representantes del reguetón. El artista puertorriqueño llegará con éxitos como "Hace Mucho Tiempo", "Pa' Que La Pases Bien", "Me Prefieres a Mí" y "Por Amar a Ciegas".

El cierre del certamen estará en manos del grupo argentino de cumbia villera Damas Gratis, que promete hacer bailar a la Quinta Vergara con clásicos como "Laura se te ve la tanga" y "Quieren bajarme".

Mientras tanto, todavía queda por confirmar parte del jurado, los humoristas y los artistas que completarán la jornada del miércoles.

Cabe recordar que el certamen arrancará oficialmente con su tradicional Gala el viernes 19 de febrero, mientras que tanto la alfombra roja como las seis noches del Festival serán transmitidas en exclusiva por las pantallas de Mega, señal oficial del evento.

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