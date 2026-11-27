27 nov. 2026 - 14:43 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de que se diera a conocer gran parte de la parrilla de artistas que protagonizará la edición 2027 del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, evento que se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero en la Quinta Vergara, los fanáticos ya tienen fechas definidas para asegurar sus entradas.

Los boletos para asistir a cualquiera de las seis noches del certamen conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda estarán disponibles a través del sistema Puntoticket, contando con una etapa de preventa exclusiva antes de la apertura al público general.

Fechas y horarios de la venta de entradas para Viña 2027

De acuerdo con la programación anunciada este viernes 27 de noviembre, el proceso de venta tendrá dos etapas durante la primera semana de diciembre:

Preventa exclusiva (Entel y Caja Los Andes) : Comenzará el martes 1 de diciembre de 2026 a las 11:00 horas y se extenderá hasta el jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas (o hasta agotar stock).

: Comenzará el a las 11:00 horas y se extenderá hasta el jueves 3 de diciembre a las 11:00 horas (o hasta agotar stock). Venta general: El jueves 3 de diciembre de 2026 a las 12:00 horas, una hora después del cierre de la preventa, quedando habilitada para todo público.

Parrilla diaria confirmada hasta ahora

Para quienes buscan comprar entradas por jornada específica, esta es la parrilla de artistas confirmados hasta el momento por día (a la espera de que se revelen los nombres del miércoles 24 y los comediantes):

Lunes 22 de febrero: Laura Pausini y Silvestre Dangond.

Martes 23 de febrero: Reik y Farruko.

Miércoles 24 de febrero: Día misterioso ( artistas por confirmar) .

. Jueves 25 de febrero: La Ley, Gondwana y Quique Neira.

Viernes 26 de febrero: Pablo Alborán y Jihyo.

Sábado 27 de febrero: Arcángel y Damas Gratis.

Cabe recordar que el certamen arrancará oficialmente con su tradicional Gala el viernes 19 de febrero, mientras que tanto la alfombra roja como las seis noches del festival serán transmitidas en exclusiva por las pantallas de Mega, señal oficial del evento.

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