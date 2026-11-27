27 nov. 2026 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast se refirió al aumento del desempleo en Chile, luego de que el último informe del INE situara la desocupación nacional en un 10%.

Se trata de un nuevo golpe al mercado laboral, ya que la cifra alcanzó los dos dígitos en el trimestre móvil agosto-octubre de 2026, lo que no se veía desde 2021.

"Llevamos cuarenta meses con cesantía muy alta".

Desde Osorno, donde encabezó la entrega de 159 viviendas, el mandatario sostuvo que el problema laboral no comenzó en su administración y que se arrastra desde hace varios meses.

"Hoy día tenemos altas tasas de cesantía. ¿Que se produjeron en los últimos ocho meses? No, llevamos cuarenta meses con cesantía muy alta", afirmó, al abordar las cifras.

En esa misma línea, defendió las medidas impulsadas por su Gobierno y aseguró que "estamos haciendo cosas distintas".

¿Quiénes son los más afectados por el desempleo?

La situación afectó especialmente a las mujeres, cuya tasa de desempleo llegó al 10,7%. En los hombres, en tanto, alcanzó un 9,4%.

Otro dato preocupante es que el empleo informal llegó al 27% a nivel nacional, registrando un aumento de 0,8 puntos porcentuales en un año.

Por sectores, las mayores caídas de personas ocupadas se registraron en información y comunicaciones, con un 18,9%, seguidas de la industria manufacturera (4,7%) y otras actividades de servicios (11,5%).

En la Región Metropolitana, el desempleo también alcanzó los dos dígitos, llegando al 10,5%, lo que representa un aumento de 1,9 puntos porcentuales en doce meses.

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