27 nov. 2026 - 14:00 hrs.

Con la próxima llegada de diciembre, el Aguinaldo de Navidad representa un importante alivio económico para que las familias puedan afrontar con mayor tranquilidad los gastos de las fiestas de fin de año, como la compra de regalos y la preparación de la tradicional cena navideña.

Sin embargo, entre los trabajadores surgen dudas respecto al monto del aporte y su pago oportuno.

Mientras que en el sector público está fijado por ley para quienes perciben una remuneración bruta inferior a $3.511.800, en el ámbito privado la entrega depende de las condiciones pactadas en cada empleo.

¿El empleador puede cambiar el monto del aguinaldo?

Según indica la Dirección del Trabajo (DT), una vez que el trabajador tiene acreditado el derecho al aguinaldo, el empleador debe respetar el acuerdo, lo que impide que disminuya unilateralmente el monto, modifique la modalidad de entrega o cambie la fecha habitual de pago.

Tal como se señala en el sitio web de la DT, por ejemplo, "si el aguinaldo se paga en dinero, no puede bajar su monto".

En caso de que una compañía privada niegue el beneficio o rebaje su valor pese a existir obligación contractual o derecho adquirido, el trabajador afectado puede ir directamente a la Inspección del Trabajo para interponer una denuncia y solicitar la fiscalización correspondiente.

¿Cuándo es obligatorio el aguinaldo en el sector privado?

De acuerdo con lo establecido por la Dirección del Trabajo (DT), en Chile no existe una obligación legal general que exija a las empresas privadas pagar aguinaldo, pues su entrega se acuerda entre empleador y trabajador, pudiendo otorgarse en dinero, en una canasta familiar o en una combinación de ambas modalidades.

No obstante, el pago pasa a ser exigible por ley cuando se cumple alguna de las siguientes tres situaciones:

Contrato individual : El beneficio está estipulado por escrito en el contrato de trabajo o en alguno de sus anexos.

: El beneficio está estipulado por escrito en el contrato de trabajo o en alguno de sus anexos. Negociación colectiva : Se encuentra fijada por escrito dentro de un convenio o contrato colectivo vigente.

: Se encuentra fijada por escrito dentro de un convenio o contrato colectivo vigente. Cláusula tácita o derecho adquirido: Aunque no esté por escrito en ningún documento, si el empleador lo ha entregado de forma reiterada en años anteriores, generando una obligación permanente.

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