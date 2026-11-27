27 nov. 2026 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una profunda conmoción provocó el fatal accidente de tránsito ocurrido la mañana de este viernes en pleno centro de Santiago. Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron gravemente heridas.

La tragedia se registró en la intersección de avenida Matta con San Francisco, donde un automóvil blanco impactó violentamente a una van, que terminó volcada.

¿Quién es la mujer fallecida?

La víctima, una mujer chilena de 34 años, falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones. Lo que debía ser un tranquilo regreso a casa terminó convirtiéndose en una tragedia.

La joven volvía de su trabajo cuando ocurrió el accidente. Su empleador le había facilitado un vehículo de transporte para llevarla hasta su domicilio.

"Es muy lamentable. Tuve la posibilidad de entrevistarme con la familia. Esta chica venía de vuelta del trabajo", relató la mayor Carola Sepúlveda Salinas, de la Cuarta Comisaría de Santiago.

"Lo que la mamá me contó es que ella venía de su trabajo. El trabajo le ponía el móvil para traerla hasta su casa. Era una profesional, era ingeniera", agregó la funcionaria.

Conductor que provocó el accidente escapaba de fiscalización

De acuerdo con los primeros antecedentes, el automóvil blanco circulaba a exceso de velocidad y habría escapado de una fiscalización realizada por personal municipal de Ñuñoa.

La fiscal María Alejandra Bravo, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, explicó que el vehículo cruzó avenida Matta sin respetar la luz roja e impactó a la van, que tenía luz verde.

"Esta colisión provocó el fallecimiento de una persona del vehículo que respetaba la señalización y en este momento estamos en investigación", indicó la persecutora.

El conductor del automóvil quedó detenido e imputado por su responsabilidad en el accidente. Según informó la fiscal, el alcotest arrojó menos de 0,3, mientras que todavía están pendientes el narcotest y el resultado definitivo de la alcoholemia.