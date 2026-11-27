27 nov. 2026 - 12:18 hrs.

La noche del 24 de noviembre de 2026, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, Clara Vegas llegó a la final de Miss Universo como una de las grandes favoritas. Terminó como segunda finalista, detrás de la puertorriqueña Jennifer Barreto, la ganadora, y de la dominicana Melissa Núñez. Y aunque el resultado tuvo muchas lecturas, en redes sociales una explicación se impuso sobre las demás: el vestido.

Dos días después, el responsable de ese diseño, el venezolano Ángel Sánchez, dio la cara. En entrevistas con medios de su país reconoció que la pieza le quedó grande y mal entallada a la representante de Venezuela, y pidió disculpas públicamente. "Nunca pensé que iba a crear este desastre", admitió, según recogió El Pitazo.

Sin embargo, el diseñador sostiene que su trabajo no fue lo que dejó a Vegas sin la corona, y que descalificarla por un vestido, considerando sus méritos, no tiene sentido.

"Inspiranza": la "estatua de acero" que no se vio en el escenario

El vestido se llamaba "Inspiranza". Era una pieza plateada de corte sirena, con cuello alto, bordado geométrico y una estola estructurada sobre los hombros que caía en dos paneles en punta a los costados. Según explicó Sánchez a ¡Hola!, buscaba un efecto metálico, casi el de una estatua de acero, como símbolo de la fortaleza de Venezuela, y aseguró que el vestido nunca fue pensado como gris.

Para lograrlo eligió la organza líquida, una tela que encargó a Italia, que según él había llegado al mercado apenas un año y medio antes y con la que nunca había trabajado. El diseño original contemplaba además que la capa se usara sobre la cabeza, como un velo, tal como aparecía en los bocetos. En el escenario, en cambio, Vegas la llevó sobre los hombros, a modo de chal.

Seis semanas y una sola prueba: lo que salió mal

De acuerdo con el relato del diseñador, el encargo no estaba planificado. Tuvo seis semanas para confeccionar el vestido y Clara Vegas pudo asistir a una sola prueba, ya en Puerto Rico. No hubo oportunidad de hacer ajustes finales.

Sánchez cree que la candidata bajó de peso en los días previos a la final. En una prueba anterior, dijo, el vestido le quedaba ceñido; sobre el escenario ya se veía holgado. Afirmó que necesita conversar con ella sobre lo ocurrido y que planea contactarla pronto para pedirle disculpas personalmente.

El diseñador también contó que no tenía pensado volver a los certámenes de belleza, porque su estética no siempre encaja en ese formato, y que aceptó el encargo como un gesto de respaldo hacia Vegas. "Clara era, con vestido o sin vestido", dijo en el programa Shirley, de Onda La Superestación, según El Nacional, donde también sostuvo que, a su juicio, la corona le correspondía a la venezolana.

Las críticas: de Alicia Machado a una integrante del jurado

La polémica escaló cuando se sumaron voces con peso dentro del mundo de los certámenes. La venezolana Alicia Machado, Miss Universo 1996, cuestionó directamente al diseñador: reconoció su talento, pero criticó el corte y el calce de la falda trasera y de los pliegues. "De verdad que quedaste muy mal", le dijo, según Infobae. Machado defendió además el desempeño de Vegas y opinó que con el vestido de la ronda preliminar, un diseño dorado metalizado de Nidal Nouaihed, habría ganado.

La crítica más sensible vino desde dentro del certamen. Taty Guiribitey, integrante del jurado de Miss Universo 2026, afirmó que ni a ella ni al resto del panel les gustó el vestido, y que con él Vegas perdió el primer lugar. Es la opinión de una sola jurado y la organización no se ha pronunciado sobre los puntajes, pero bastó para instalar la idea de que la gala definió el resultado.

"No voy a hacer más nunca esto"

Sánchez describió el episodio como una experiencia frustrante y dura, y dijo sentirse triste y avergonzado por lo que vivió Vegas. En una de las entrevistas fue más lejos: "No voy a hacer más nunca esto", confesó, según La Patilla, en alusión a volver a vestir a una candidata. También aseguró que no volvería a aceptar un proyecto sin el tiempo suficiente para hacer las pruebas necesarias.

La respuesta de Clara Vegas

La protagonista, en tanto, eligió el agradecimiento. A través de Instagram, Vegas dio las gracias a Sánchez y escribió que se sintió feliz y orgullosa de llevar su diseño en la final.

La venezolana, de 24 años, es hija de Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, y buscaba en Puerto Rico la octava corona de Miss Universo para su país. Se quedó a dos puestos de lograrlo, en una edición, la número 75 del certamen, que terminó coronando a la representante local.

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Más allá de quién tenga la razón, el caso dejó una lección que el propio diseñador resumió a su manera: en la alta costura, como en los concursos de belleza, el margen de error se mide en centímetros y en días de prueba que, esta vez, no alcanzaron.

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