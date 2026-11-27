27 nov. 2026 - 12:15 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos cuatro delincuentes llegaron la mañana de este viernes hasta el exterior de un minimarket, en la comuna de Paine, para robar cerca de 20 cajas de cigarrillos desde un furgón.

Los productos iban a ser entregados en el local comercial ubicado en avenida 18 de septiembre; sin embargo, el vehículo fue interceptado por los antisociales al momento de estacionarse.

Delincuentes intimidaron a conductor para robar la carga

De acuerdo al registro de una cámara de seguridad, el hecho ocurrió a eso de las 08:00 horas de este viernes.

En las imágenes se ve cómo el furgón que transportaba la carga se detiene afuera del minimarket. Un segundo después también se estacionan, rodeándolo, un automóvil y otro furgón.

De ambos vehículos se bajan al menos cuatro delincuentes, quienes amenazan al conductor para que descienda del furgón y abra la puerta trasera.

Tras sacar varias cajas desde su interior y subirlas a sus respectivos vehículos, la banda se da a la fuga. Según el video, el conductor no habría sido agredido físicamente, solo intimidado.

Preliminarmente, personal de Carabineros habría logrado la detención de los antisociales en el sector de acceso Sur. El avalúo aproximado de lo sustraído sería cerca de $30 millones.