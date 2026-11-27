27 nov. 2026 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento turbazo por parte de tres delincuentes se registró la mañana de este viernes en una farmacia de la comuna de Providencia. Se trata del tercer delito de estas características en menos de una semana.

Los asaltantes entraron a una sucursal de la Farmacia Salcobrand y a los pocos minutos se llevaron varios productos dermatológicos.

Trabajadores reconocieron a los sujetos indicando que son los mismos que por tercera vez en menos de una semana ingresaron al local, ubicado en Bilbao con Pedro de valdivia.

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