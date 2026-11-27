27 nov. 2026 - 03:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 28 años fallecido y un adolescente de 16 lesionado fue el saldo de una balacera registrada durante la madrugada de este viernes 27 de noviembre en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

Según informó Carabineros, cerca de las 00:10 horas, ambos llegaron hasta el Hospital Barros Luco con heridas provocadas por impactos balísticos. En el recinto asistencial, el hombre de 28 años ingresó fallecido, mientras que el menor de edad recibió atención médica.

¿Dónde ocurrió la balacera en San Joaquín?

De acuerdo con los antecedentes consignados por Carabineros, los dos afectados caminaban por calle Karl Brunner, en la intersección con Mataveri, en el sector de La Legua Emergencia, cuando fueron atacados a disparos por individuos desconocidos.

El reporte policial detalla que el hombre de 28 años presentaba varios impactos balísticos. Por su parte, el adolescente de 16 años recibió un disparo en el tobillo izquierdo.

Respecto del menor de edad, Carabineros indicó que se negó a entregar mayores antecedentes sobre lo ocurrido y también rechazó efectuar una denuncia.

Fallecido mantenía orden de detención pendiente por homicidio

Entre los antecedentes incorporados en el reporte policial, se consignó que la víctima de 28 años mantenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio, emitida el 4 de noviembre de 2021 por el Juzgado de Garantía de Melipilla. Además, figuraba como sujeto de interés en una investigación de la Fiscalía Occidente.

En cuanto a las diligencias, Carabineros informó que en el lugar del ataque se constató la existencia de cámaras de seguridad, aunque no se encontró evidencia balística. El sitio del suceso quedó bajo resguardo policial.

Por instrucción del fiscal Pablo Sabaj Diez, de la Fiscalía ECOH, se dispuso el trabajo de personal del OS9 y LABOCAR para desarrollar las diligencias investigativas.